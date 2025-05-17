Эти фразы могут разрушить ваши рабочие отношения с работниками.

Некоторые руководители понимают, как мотивировать своих работников с помощью обратной связи и советов. Однако другие применяют пассивно-агрессивный подход, который почти всегда приводит к плохим последствиям. Об этом рассказал исследователь лидерства и рабочего места Зак Меркурио, передает CNBC make it.

Он отметил, что плохие руководители могут часто использовать такие три токсичные фразы:

"Не забывайте, что вас можно заменить".

"Никто не придет тебя спасать".

"Ты должен проявить себя".

"Есть такой старый троп, который до сих пор ходит в управленческих кругах: "Не думай, что ты незаменим. Мы можем найти кого-то другого". И я считаю, что это очень нездорово", - отметил Меркурио.

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По его словам, когда руководители используют эти фразы, то, скорее всего, пытаются поощрить своих сотрудников работать лучше или выйти за пределы дозволенного, чтобы выполнить работу. Однако, как говорит Меркурио, на самом деле эти слова звучат как угрозы и нагнетание страха.

"Когда люди чувствуют, что их можно заменить, они, как правило, ведут себя как заменители. Они не появляются, не приходят... они фактически прилагают меньше усилий. Вы фактически истощаете самооценку людей, их самоуважение и чувство собственной состоятельности, которое необходимо для улучшения их работы", - объяснил эксперт.

В то же время генеральный директор компании Advanced Micro Devices (AMD), которая производит микросхемы с миллиардным капиталом, Лиза Су советует ставить перед своими подчиненными высокие цели, чтобы их мотивировать. По ее словам, они могут быть сложными, но вы, как руководитель, уверены, что работники способны их выполнить.

"Людей действительно мотивируют амбициозные цели. Стратегия "эй, давайте просто сделаем немного лучше здесь и там" - на самом деле менее мотивирующая", - говорит Су.

Однако если вы видите, что работнику сложно, сядьте и обсудите с ним его производительность, прежде чем действовать радикально, советует Меркурио.

"Иногда отдел кадров предлагает кому-то план повышения производительности, а он никогда не имел содержательных разговоров [со своим боссом], и у него нет поддержки, чтобы улучшить свою работу", - добавил специалист.

Если ваш руководитель использует такие фразы, то Меркурио рекомендует записывать сказанные им слова и то, как они повлияли на вас. После чего поговорите с боссом о том, что вы почувствовали, услышав такие фразы. К примеру, вы можете сказать:

"Я хочу хорошо работать здесь, но трудно чувствовать мотивацию, когда я чувствую, что меня могут заменить".

Если же поведение вашего руководителя не меняется, то, скорее всего, вам следует поискать другую работу.

"Я также считаю, что на этом фоне полезно найти и провести время, работая с людьми - коллегами, лидерами в других сферах, - которые дают вам почувствовать, что вы важны", - подытожил Меркурио.

Другие советы экспертов

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