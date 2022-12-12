Среди стран, находящихся в центре внимания Евросоюза - Турция, Сербия и ОАЭ.

Евросоюз планирует создать новую должность представителя по санкциям, который должен будет контролировать строгое выполнение странами введенных ограничений, в том числе Турцией.

Как сообщает Financial Times, занять эту должность с января 2023 года предложено бывшему послу ЕС в США Дэвиду О'Салливану.

Его хотят наделить полномочиями возглавить усилия Европейской комиссии по обеспечению полного соблюдения санкций во всем мире.

Видео дня

Ожидается, что решение о назначении будет принято Еврокомиссией во вторник, 13 декабря.

Среди стран, находящихся в центре внимания ЕС - Турция, которая отказалась присоединяться к санкциям против России.

США и ЕС, в частности, требуют от Анкары принять меры в отношении поставок запрещенных товаров трейдерами, которые пытаются обойти жесткий экспортный контроль над промышленной и оборонной продукцией, введенный против России.

Среди других стран в центре внимания - Сербия и Объединенные Арабские Эмираты, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.

Санкции против России

Как сообщал УНИАН, 7 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала меры в рамках 9-го пакета санкций против России в ответ на ее военную агрессию против Украины. Однако, по состоянию на 10 декабря, в Евросоюзе нет согласия на дальнейшие санкции против России. Следующая встреча послов стран ЕС по девятому пакету санкций запланирована на сегодня, 12 декабря.

Последний на этот момент, восьмой пакет санкций против России ЕС утвердил еще в начале октября - до начала массированных ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре Украины.

Тем временем, Евросовет принял решение добавить нарушение санкций в список уголовных преступлений. Это первый из двух шагов, направленных на обеспечение одинакового уровня применения санкций во всем Евросоюзе и предотвращения попыток обойти их или нарушить.

В начале декабря Европейская комиссия предложила давать пять лет заключения за нарушение санкций, введенных странами-членами ЕС, и перечислила примеры уголовных преступлений, которые нарушают санкции.

Также нарушители могут быть наказаны штрафами в размере не менее 5% от общего мирового оборота юридического лица за хозяйственный год, предшествовавший решению о штрафе. Обход ограничительных мер ЕС путем сокрытия средств или конечного владельца средств также будет считаться нарушением.

Вас также могут заинтересовать новости: