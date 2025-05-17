Тревел-эксперты уверяют, что у путешественников всегда есть множество возможностей для экономии.

Традиционно цены на отдых в летний период растут, однако у туристов все еще есть немало способов сделать свою поездку чуть дешевле.

Издание The Independent опросило ряд тревел-экспертов, чтобы собрать их лучшие советы и рекомендации по экономии денег во время летнего отпуска.

1. Используйте технологии. "Используйте несколько поисковых систем для поиска рейсов и настройте оповещения о ценах на свой телефон, которые будут уведомлять вас, когда цена на ваш предпочтительный маршрут снизится", – рекомендует директор туристической компании eShores Гэвин Лапидус.

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Также он советует исследовать социальные сети, в частности, присоединившись к тематическим группам в Facebook и Twitter, а также подписываться на рассылки, поскольку компании могут отправлять скидки на почту.

2. Платите за багаж в нужное время. "Часто бывает дешевле купить 10-килограммовый багаж при первом бронировании рейса. Однако на менее популярных рейсах, когда в самолете достаточно места, предложение, которое вы получите при регистрации на приоритетный пакет, будет значительно дешевле того, которое вам изначально предлагали. Поэтому стоит учесть, насколько загруженным будет ваш рейс", – поясняет Лапидус.

3. Бронироуйте билеты в один конец. "Бронируя два билета в один конец, вы получаете гибкость при выборе авиакомпаний, а это значит, что вы не привязаны к одному перевозчику и его ценам. Просто убедитесь, что требования к багажу одинаковы во всех авиакомпаниях", – отметил эксперт.

4. Не полагайтесь на предложения в последнюю минуту. Лапидус уверяет, что бронирование заранее, как правило, приводит к лучшей экономии.

"Хотя иногда бывают выгодные предложения "в последнюю минуту" на рейсы и праздники, все очень зависит от того, сколько мест осталось на рейсе – их может не быть вообще, или спрос может быть высоким, поэтому цены могут резко возрасти ближе к дате поездки, и вы можете в итоге заплатить больше. Предложения в последнюю минуту могут быть отличными для бронирования дешевых спонтанных поездок, но полагаться на них для запланированного отпуска может быть огромным риском", – пояснил он.

5. Будьте гибкими в выборе аэропортов. "Региональные отправления или альтернативные пункты прибытия могут обойтись дешевле, а сочетание рейсов с бюджетным размещением за пределами основных туристических зон еще больше высвобождает ваши деньги", – отметила соучредитель Travel Support Circle Люсинда Фошо.

6. Рассмотрите возможность бронирования впечатлений и трансферов заранее. Довольно часто покупка подобных услуг на месте оказывается дороже, особенно в популярных местах, пояснила Фошо.

7. Рассмотрите варианты с самообслуживанием. "Что касается размещения, обмен домами или краткосрочная аренда жилья с кухней может сэкономить вам немало денег на питании, особенно если вы путешествуете группой или с детьми", – советует основательница Plotpackers Луиза Трумэн.

8. Подождите межсезонья. Эксперты советуют туристам, которые не привязаны к загруженным датам летних отпусков, дожидаться сентября, чтобы сэкономить немало денег.

"Не увлекайтесь погоней за погодой. Межсезонье в более прохладное время все равно может быть великолепным и намного дешевле. Возможно, вы не будете лежать на пляже каждый день, но вы увидите более тихие улицы, лучшую доступность и более аутентичный местный опы", – уверяет Трумэн.

Как сообщал УНИАН, ранее бывалая туристка Марго Бигг рассказала о восьми способах взять поменьше вещей в дальнюю поездку.

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