Он отметил, что ничто не указывает на "серьезное стремление" Путина к мирному решению".

Министр обороны Германии Борис Писториус обвинил лидера России Владимира Путина в отсутствии интереса к прекращению войны в Украине после отказа присутствовать на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле, сообщает DW. Путин сначала заявляет о намерении вести переговоры о прекращении огня, но затем сам не появляется и вместо себя присылает третьестепенную делегацию, сказал министр после встречи с коллегами из Италии, Франции, Великобритании и Польши в Риме.

Тем самым, по его словам, Путин ясно дает понять, что в настоящее время он "абсолютно не заинтересован" в прекращении этой агрессивной войны, и ничто не указывает на "серьезное стремление прийти к мирному решению",

Однако, по мнению главы оборонного ведомства Германии, к мирным переговорам все равно необходимо готовиться уже сейчас.

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"Хотя Россия вновь продемонстрировала, что в настоящее время она не заинтересована в завершении агрессивной войны, надо думать наперед. Мы должны быть готовы к дню X, когда наступит перемирие", - подчеркнул политик, добавив, что украинская армия должна быть не только восстановлена и обеспечена всем необходимым материально.

"Нужно также понимать, как будет выглядеть контроль за соблюдением перемирия, и кто сможет взять на себя ответственность за это", - указал он.

Он также подчеркнул, что Европа будет и впредь помогать Украине.

"Европа и ее союзники продолжают надежно и последовательно поддерживать Украину", заявил он, пообещав и впредь "оказывать Украине масштабную помощь".

Переговоры в Стамбуле

Ранее западные СМИ распространнили предполагаемые требования, озвученные главой российской делегации Владимиром Мединским на переговорах с Украиной в Стамбуле. Среди них - нейтралитет Украины, передача России пяти оккупированных регионов, отсутствие репараций.

"Президент Трамп намерен провести переговоры с российской стороной, чтобы прояснить произошедшее и попытаться двигаться вперед", - уточнил он, упомянув возможные "телефонные контакты" первоначально с президентом РФ Владимиром Путиным.

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