Дом Стармера мог поджечь украинец: СМИ раскрыли новые детали о подозреваемом

Отец парня утверждает, что он любил Британию и имел полностью проукраинские взгляды.

21-летний украинец Роман Лавринович, которого подозревают в поджоге дома семьи премьера Британии Кира Стармера, "всегда любил Англию". Об этом рассказал его отец Николай, пишет The Telegraph.

Роман Лавринович предстал перед судом в Лондоне по подозрению в организации трех поджогов, связанных с премьер-министром Великобритании. Его обвиняют в использовании зажигательной бомбы для поджога автомобиля, квартиры и семейного дома, которые имеют связь с политиком.

Впрочем, отец подозреваемого утверждает, что его сын всегда восхищался Британией и не имел ничего против этой страны.

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"Роман впервые приехал в Лондон, когда ему было 10 лет. Он провел там год, поскольку его мать там работала", - рассказал Николай Лавринович.

"Он учился в британской школе один год. Когда началось вторжение, он уехал из Украины в Германию, но через год переехал в Лондон, который ему очень понравился, и он хотел там остаться", - добавил мужчина.

По словам отца, в спальне Романа висит флаг Британии, а сам он полностью проукраинский:

"У него есть дядя, который воюет на передовой против русских, и он на 100 процентов проукраинский. Он никогда не разговаривал на русском и не позволяет своей сестре, брату или кому-то другому даже слушать русскую музыку", - убеждает отец.

После переезда в Великобританию Лавринович основал строительную компанию, подписал контракт с модельным агентством и активно посещал спортзал в Сиденхэме.

"Все было хорошо, у него была девушка, он работал, открыл свою компанию, он рассматривал возможность развития своего бизнеса. Я разговаривал с ним в понедельник, он сказал, что у него все хорошо, все идет хорошо, и компания вскоре принесет деньги", - добавил отец.

Романа арестовали во вторник утром после серии поджогов на севере Лондона. Одной из целей стал автомобиль, некогда принадлежавший Стармеру. Другие два случая - бывшая квартира политика и дом, где сейчас живет его родственница.

Выступая в парламенте, Стармер заявил: "Нападения на политиков являются нападением на демократию".

Роману Лавриновичу предъявлено обвинение по трем пунктам поджога с намерением создать угрозу жизни. На слушании в суде он говорил только для подтверждения своих данных на украинском языке через переводчика. Следующее заседание состоится 6 июня в Центральном уголовном суде.

Пожар в доме Стармера

В ночь на понедельник, 12 мая 2025 года, 12 мая в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера в северном Лондоне произошел пожар.

Этот дом Стармер вместе с женой приобрели еще в 2004 году, заплатив за него 650 тысяч фунтов стерлингов. Семья перебралась на Даунинг-стрит, когда Стармер был назначен на премьер-министром.

На днях стало известно, что полиция задержала 21-летнего мужчину. Впоследствии СМИ сообщили, что подозреваемый является украинцем.

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