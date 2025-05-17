Даже несмотря на такую динамику, цены на тепличные помидоры в хозяйствах все равно на 23% выше, чем год назад.

На этой неделе в Украине стремительно снижаются цены на тепличные помидоры. Такие данные приводят специалисты профильного портала EastFruit.

Сейчас томаты из местных тепличных комбинатов поступают в продажу по 65-80 грн/кг ($1,57-1,93/кг) в зависимости от сорта и объемов партий. Это в среднем на 20% дешевле, чем неделю назад.

Причиной этого специалисты называют рост предложения тепличных овощей во всех регионах Украины. Еще одним фактором считают относительно небольшой спрос.

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"В то же время поставки с внешнего рынка остаются стабильными и достаточно объемными, что также оказывает дополнительное давление на отпускные цены на местную продукцию", - добавляют специалисты EastFruit.

Представители тепличных комбинатов не исключают, что цены на популярный овощ могут снизиться еще. Если текущие темпы сбыта сохранятся, производители могут пойти на такой шаг, чтобы нереализованная продукция не скапливалась на складах.

Стоит также сказать, что даже сейчас цены на тепличные помидоры в хозяйствах в среднем все равно на 23% выше, чем год назад.

Цены на овощи в Украине - другие новости

На этой неделе УНИАН сообщил о стремительном падении цен на раннюю белокочанную капусту.

По состоянию на четверг, 15 мая капусту урожая 2025 года предлагали к продаже более чем на 35% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Главная причина такой динамики - сезонное увеличение предложения овощей нового урожая.

В то же время, в Украине стремительно дорожает прошлогодняя свекла. Цены увеличиваются из-за активизации спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей, а также из-за исчерпания запасов качественного овоща.

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