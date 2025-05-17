Белополье Сумской области подверглось очередному акту жестокого террора со стороны РФ.

В результате сегодняшнего удара по рейсовому автобусу возле Белополья погибли мирные жители. Об этом сообщает председатель Сумской областной государственной администрации - начальник областной военной администрации Олег Григоров.

"Сегодня в результате вражеского удара по рейсовому автобусу возле Белополья погибли 9 мирных жителей. Семь человек получили ранения, трое из них - в тяжелом состоянии", - написал он.

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По его словам, россияне сознательно атаковали гражданский транспорт, который не представлял никакой угрозы.

"Сумщина в трауре. Мы склоняем головы перед погибшими. Искренние соболезнования семьям. Скорейшего выздоровления всем раненым", - добавил председатель Сумской ОГА.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, на месте трагедии работают следственно-оперативные группы. Сейчас правоохранители занимаются документированием последствий обстрела и сбором доказательств преступлений российской стороны.

Российские обстрелы - последние новости

Напомним, 16 мая россияне атаковали дронами Одесскую область. Как сообщалось, ранения получили несколько человек. Атака привела к уничтожению дома директора Одесского зоопарка Игоря Белякова. Также были повреждены хозяйственные постройки и автомобили.

Отметим, что Игорь Беляков не один раз лично спасал различных животных. Например, в прошлом году он спас краснокнижную змею, которая спряталась под пятиэтажкой на территории жилого комплекса. Также сообщалось, что змея покусала директора зоопарка.

Также сообщалось, что 14 мая Россия нанесла ракетный удар по Сумах. В результате такой атаки погибли два человека, еще девять человек получили ранения.

Как заявляли местные власти, россияне ударили по объекту промышленности в Сумской общине около 15:00. На месте удара можно увидеть разрушенное здание.

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