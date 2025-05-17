По словам офицера, успеху РФ способствует природа.

Ситуация на фронте очень сложная, враг давит и не имеет проблем с живой силой. Об этом рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко в эфире "Киев24".

"Продолжаются постоянные обстрелы позиций, которые случаются довольно прицельно. Также продолжается постоянная работа беспилотной авиации противника, FPV-дронов, которых враг имеет очень много", - отметил военный.

По его словам, весенняя погода, к сожалению, помогает российским оккупантам, скрывать накопление личного состава.

"Именно это сейчас является проблемой, поскольку благодаря тому, что растет густая растительность, листья, противника выявлять становится сложнее, и, конечно, поражать его труднее", - подчеркнул Кожубенко.

Офицер добавил, что именно поэтому военным нужны дроны на оптоволокне, которые не боятся радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и могут уничтожать врага в их местах дислокации, если туда достают украинские беспилотные комплексы.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал УНИАН, россияне развесили свои "тряпки" в еще одном населенном пункте в Донецкой области. Речь идет о селе Торское, которое оккупанты якобы захватили, однако аналитики DeepState опровергли очередную ложь оккупантов.

Как отметили эксперты, на опубликованном россиянами видео события от 9 мая, а армия РФ не только не захватила населенный пункт, но и потеряла жизни бойцов.

"Изменения на карте вноситься не будут, ведь мероприятие было одноразовым и изменений в обстановку никаких не внес, хотя участок чем дальше, тем больше становится горячее, ведь враг осуществляет постоянное давление и чувствует возможность продавить позиции", - подчеркнули аналитики.

В то же время представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что на юге войска РФ рвутся к админгранице трех областей. В частности Запорожья, Донецкой области и Днепропетровской области.

Он отметил, что на этом направлении россияне ежесуточно осуществляют 25-27 штурмов, а также проводят массированные штурмы малыми группами пехоты, привлекая к этим атакам бронетехнику и мотоциклетную технику.

"Из всех сил пытается прорваться к административной границе с Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областями. Пытается вклиниться в линию нашей обороны возле населенных пунктов Вольное Поле, Новоселка, Привольное, Зеленое Поле", - добавил спикер.

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