В ChatGPT появился самый мощный на сегодня ИИ-ассистент для программирования

Он генерирует код, исправляет ошибки и может выполнять несколько задач одновременно.

OpenAI объявила о запуске предварительной версии своего самого мощного на сегодняшний день ИИ-ассистента для программирования – Codex. Он работает на базе модели codex-1, усовершенствованной версии рассуждающей o3, оптимизированной под программную разработку.

В компании говорят, что codex-1 точнее выполняет инструкции и генерирует более чистый код по сравнению с o3, проверяя его до тех пор, пока он не достигнет нужных результатов. Он также умеет исправлять ошибки, анализировать кодовую базу и выполнять множество других задач.

Работает Codex в облаке, что позволяет использовать его как с компьютера, так и через браузер. Он поддерживает одновременное выполнение нескольких задач, а время исполнения зависит от сложности и может составлять от 1 до 30 минут. Кроме того, Codex можно интегрировать с аккаунтом на GitHub.

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Внутри OpenAI инструмент уже используется инженерами для одновременного выполнения нескольких задач, а внешние тестировщики применяют его для отслеживания стабильности сервисов. Как обещают в компании, в будущем Codex станет еще автономнее.

Codex уже доступен подписчикам тарифов ChatGPT Pro, Enterprise и Team, а в будущем его интеграция распространится на Plus и Edu. Изначально OpenAI будет очень "щедрой", но в течение следующих недель начнет вводить плату в зависимости от спроса. Чтобы их расширить, будет нужно доплатить.

Как УНИАН уже писал, более 52 тысяч айтишников были уволены по всему миру с начала 2025 года. Причина – потенциал искусственного интеллекта, который может эффективно выполнять рутинные задачи программирования, включая написание кода и тестирование.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман рассказал, каким видит будущее ChatGPT – и его слова вызвали бурные обсуждения. Он заявил, что в перспективе ИИ-ассистент станет настолько персонализированным, что будет помнить каждую деталь жизни пользователя.

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