В сети появились видео, на которых видно мощную детонацию и пожары на территории складов врага.

Дроны Службы безопасности Украины поразили склады боеприпасов 126-й бригады береговой обороны РФ во временно оккупированном Крыму.

Как сообщили УНИАН информированные источники в СБУ, атака произошла вчера, 16 мая. Дроны организовали "серьезную бавовну" на складах боеприпасов 126-й бригады береговой обороны РФ, которая расположена вблизи села Перевальное в Крыму.

"Там размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов", - уточнили в Службе.

Видео дня

В сети появились видео, на которых видно мощную детонацию и пожары на территории складов врага. Также местные жители сообщают о дыме над территорией самой воинской части.

Ситуация настолько серьезная, что россияне даже перекрывали движение по трассе Симферополь-Алушта, которая проходит мимо села Перевальное. Также есть информация о погибших российских военных, которые находились на военном складе.

"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории захваченного россиянами Крыма. Работа над ослаблением военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем", - сообщил информированный источник.

Атака на Крым

Напомним, вчера оккупационные власти Крыма сообщили об атаке дронов. Местные жители сообщали, что в небе видят большое количество БПЛА.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии LIGA.net заявил, что был нанесен удар по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота.

"Поражение было. Это не первый удар по 126-й бригаде. Как в последнем интервью заявил генерал-майор Кирилл Буданов: Украина теперь может наносить поражения и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма", - сказал он.

Источники УНИАН в СБУ вчера сообщили, что Украина нанесла удар по российской 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота в селе Перевальное.

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