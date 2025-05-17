Именно турецкая сторона предложила обмен пленными 1000 на 1000

На переговорах в Стамбуле российская сторона отказалассь вести переговоры в присутствии представителей америки, однако представители Турции присутствовали на встрече, пишет CNN.

Турецкий чиновник заявил изданию, что переговоры между Украиной и Россией были "более позитивными, чем ожидалось".

"Они были более позитивными, чем ожидалось. Они не использовали обвинительный язык", — сказал он.

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Российская команда потребовала, чтобы Киев вывел войска из Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона — четырех регионов, которые Россия пыталась незаконно аннексировать в 2022 году. Турецкий чиновник заявил, что требование России о том, чтобы Украина вывела войска с территории, все еще находящейся под ее контролем, было сделано "в контексте разговора о прекращении огня".

"В момент, когда казалось, что ситуация зашла в тупик, мы предложили обмен военнопленными, который будет включать три категории — детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона вышла на связь (с вісшим руководством), чтобы получить одобрение на это", — сказал турецкий чиновник.

При єтом он отметил, что российской команде "казалось, нужно было меньше консультироваться, чем украинцам".

Переговоры в Стамбуле

В Турции состоялись первые с 2022 года прямые переговоры между Украиной и Россией. После встречи министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в ближайшее время состоится большой обмен пленными по формуле "1000 на 1000".

Кроме того, СМИ раскрыли требования России на переговорах в Стамбуле. Как сообщил украинский источник для Reuters, требования Москвы в Стамбуле являются нереалистичными и "выходят далеко за пределы того, что обсуждалось ранее".

В частности, во время переговоров россияне потребовали вывода украинских войск из областей, которые РФ частично захватила. По словам представителей России, это является условием страны для прекращения огня.

Российская сторона заявила, что "довольна результатом" и приняла во внимание запрос Киева на встречу между президентом Владимиром Зеленским и Путиным.

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