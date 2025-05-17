Олег также вспомнил, каким был его экс-коллега.

Известный украинский актер-воин Олег Иваница высказался о гибели своего экс-коллеги Максима Нелипы.

Мужчина до сих пор не может поверить, что ведущего больше нет среди живых. Вмести они работали в "Дизель Шоу" и много лет дружили.

"Подружился с Максом сразу, потому что с ним невозможно не подружиться. Веселый, общительный, всегда готов помочь. Талантливый актер, сценарист, инженер, изобретатель. В одном подразделении с ним не служил, но уверен, что он и в армии показал себя с лучшей стороны. Оставался оптимистом даже в самых сложных ситуациях. О службе не рассказывал особо, придерживался информационной гигиены. Служил с первых дней полномасштабного вторжения. Последний год командовал подразделением беспилотников", - отметил Иваница в комментарии для ТСН.ua.

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Актер также добавил, что почти три года они не могли никак встретиться и назвал причину.

"Виделись последний раз еще до 2022 года. Потому что отпуска никак не совпадали", - рассказал Олег.

К слову, Максим Нелипа после начала полномасштабной войны вступил в ряды ТрО, а дальше продолжил службу в ВСУ. Позже ведущий получил звание старшего лейтенанта. Однако 12 мая его жизнь оборвалась во время борьбы с российскими оккупантами. Максиму было 48 лет.

Напомним, ранее украинские звезды отреагировали на смерть Максима Нелипы.

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