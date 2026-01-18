Чем ЕС ответит Трампу на тарифы: Politico рассказал о средствах в арсенале европейцев

Этот инструмент был разработан для борьбы с недружественными странами, прежде всего такими, как Китай.

Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран, поддержавших Гренландию, подталкивает трансатлантические отношения к критической точке, поскольку лидеры Евросоюза начали рассматривать способы возмездия Вашингтону, которые до сих пор были немыслимыми.

Об этом пишет Politico. Издание отмечает, что отношения между США и Европой уже несколько месяцев нестабильны на фоне колебаний Трампа по поводу поддержки Украины, давления на ЕС по торговому соглашению и увеличения расходов на оборону. Однако даже в разгар этих споров Евросоюз не решался ответить из-за страха выхода США из НАТО.

Но сейчас, на фоне усиления претензий Трампа в сторону Гренландии, Европа сталкивается со все более громкими призывами отказаться от мягкого подхода и готовиться к конфронтации.

Одним из вариантов ответа является использование Европой инструмента против принуждения, так называемой торговой "базуки". Речь идет об инструменте торговых репрессалий, который изначально был разработан для защиты от давления со стороны Китая и который позволит Европе ввести пошлины и ограничения на инвестиции против стран, нарушающих правила.

"ЕС должен быть готов применить целенаправленные и пропорциональные контрмеры. Следует четко рассмотреть возможность активации инструмента против принуждения ЕС, поскольку он был разработан именно для ситуаций экономического запугивания такого характера", – написала Валери Айер, председатель центристской группы "Обновление Европы" в Европейском парламенте.

Журналисты отмечают, что Европарламент уже готов принять меры, заблокировав ратификацию торгового соглашения между ЕС и США, заключенного прошлым летом. Однако запуск инструмента против принуждения будет гораздо более серьезным шагом. Поскольку это будет означать применение инструмента, изначально разработанного для недружественных государств, против крупнейшего союзника ЕС и главного благодетеля НАТО.

В то же время издание отмечает, что страны Европы, ориентированные на экспорт, могут испугаться перспективы полномасштабного торгового конфликта с США из-за Гренландии. Поскольку тарифы США могут спровоцировать "очень опасную нисходящую спираль", которой лидеры ЕС должны "просто избегать".

На фоне этого, вероятно, европейские лидеры будут руководствоваться долгосрочными экономическими и безопасностными интересами блока, а именно сохранением НАТО и одновременным укреплением способности Европы стать самодостаточной в области обороны в среднесрочной перспективе. Но даже самые оптимистичные наблюдатели отношений между ЕС и США признают, что нынешний момент является беспрецедентным и полным опасности для трансатлантического альянса.

Давление Трампа на Европу: что нужно знать

Ранее Дональд Трамп заявил, что ввел дополнительные пошлины против ряда стран, которые выступают против присоединения Гренландии к США. Свое решение он в очередной раз объяснил тем, что якобы РФ и Китай хотят взять остров под свой контроль, а Дания ничего не может против этого сделать.

В Европе уже отреагировали на ультиматум США. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон назвал "неприемлемыми" угрозы введения дополнительных пошлин и пообещал "единый и скоординированный" ответ Европы.

