В 2025 году увеличилось количество беженцев, вернувшихся из Германии домой, - DW

Правительство Германии оплачивает перелет и предоставляет "стартовый пакет" – 1000 евро на взрослого и 500 евро на ребенка.

В 2025 году в общей сложности 16 576 беженцев воспользовались возможностью выехать на свою родину или в другую страну с помощью Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF), сообщает Deutsche Welle.

Издание отметило, что правительство Германии оплачивает перелет и предоставляет "стартовый пакет" - 1000 евро на взрослого и 500 евро на ребенка в случае возвращения человека, получившего временное убежище, в страну своего происхождения или в третьи страны.

Также, как свидетельствуют данные BAMF, в 2024 году финансовой поддержкой для добровольного выезда из ФРГ воспользовались 10,4 тысячи просителей убежища, а в 2023-м - 10,8 тысячи. Преимущественно беженцы возвращались в Сирию и Турцию.

Видео дня

С 1 января прошлого года BAMF возобновило финансирование добровольного выезда людей в Сирию. Издание отметило, что ранее Германия приостановила программу из-за гражданской войны в стране.

Приводятся данные, что до конца декабря прошлого года в общей сложности 5976 человек подали соответствующие заявки на выезд в Сирию, а 3678 сирийцев уже выехали.

Помощь Украине от Германии: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украине жизненно необходима поддержка Запада. Писториус отметил, что если помощь будет прекращена, это будет иметь два последствия. По словам министра, во-первых, Украина будет мертвой, а во-вторых, для Европы это будет значительно дороже нынешней поддержки. Министр обороны Германии отметил, что в Европе существует военная угроза, поскольку в Украине продолжается полномасштабная война, а российский диктатор "всегда давал понять, что его беспокоит не только Украина".

Также мы писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц отклонил предложение лидера правоцентристской Европейской народной партии Манфреда Вебера о том, что совместная европейская армия могла бы сыграть роль в послевоенном поддержании мира в Украине. Вебер предложил, чтобы военные из европейских стран действовали под единым флагом в Украине в рамках послевоенных гарантий безопасности. Мерц заявил, что некоторые из идей Вебера не являются немедленным решением проблем Европы. В Politico отметили, что Германия еще не приняла решение о своем участии в миротворческой миссии.

Вас также могут заинтересовать новости: