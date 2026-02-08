Более половины немцев поддерживают усиление помощи Украине, - опрос

Почти 30% опрошенных заявили, что поддержка Украины должна включать как военную, так и финансовую помощь.

Более 50% граждан Германии считают, что Запад должен сильнее поддерживать Украину, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Insa по заказу Bild.

Отмечается, что 52% респондентов поддержали усиление поддержки Украины. Также 28% опрошенных заявили, что эта поддержка должна включать как военную, так и финансовую помощь.

Согласно опросу, 12% немцев хотят, чтобы Запад оказывал Украине только финансовую или военную помощь. Только 35% респондентов ответили, что не хотят оказывать Украине никакой дальнейшей поддержки.

В издании подчеркнули, что наибольшая солидарность с Украиной среди избирателей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - 74%. В это же время 65% избирателей партий "Альтернатива для Германии" и "Союза Сары Вагенкнехт" решительно против поддержки Украины.

Кроме того, 54% респондентов заявили, что боятся того, что в Европе может возникнуть еще более крупная война. Они считают, что Россия после Украины может напасть на государство НАТО, к примеру, на Польшу или Литву.

Германия готовится отражать нападение России

Ранее The Times писало, что руководитель командования поддержки Вооруженных сил Германии, генерал-лейтенант Геральд Функе готовит страну к отражению нападения России. Страна может играть ключевую роль в случае полномасштабного нападения РФ на страны НАТО через два-три года.

Отмечается, что худший сценарий предполагает, что Германия должна быть готова ответить на нападение России через два-три года. По этому сценарию, Россия начинает полномасштабную агрессию против НАТО, а Вооруженные силы Германии будут находиться в эпицентре событий с первых часов нападения.

В случае такого развития событий, механизированная пехотная бригада численностью 4,8 тысячи военных наносит удары с передовой базы в Литве до того, как еще 15 тысяч военных сил быстрого реагирования за считанные дни отправляются на фронт.

