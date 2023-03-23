В парламенте одна из депутатов призвала Мэлони остановить поддержку Украины.

Премьер Италии Джорджа Мелони эмоционально объяснила депутатам, почему нужно поддерживать Украину и не сбавлять обороты военной помощи ВСУ.

В парламенте одна из депутатов призвала Мелони остановить поддержку Украины, на что она ответила: "А может, депутат, вы скажете это Путину?" Премьера поддержали овациями.

Далее глава итальянского правительства отметила, что удивлена такой просьбой от парламентариев, и поинтересовалась у них, не является ли это предательством их позиции.

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"Потому что это означает, что мы одобряем вторжение в Украину. Потому что если мы остановимся - то мы даем согласие, давайте называть вещи своими именами! Если мы остановимся, мы одобряем вторжение в Украину", - начала выступление Мелони.

Премьер добавила, что "не настолько лицемерна, чтобы путать слово "вторжение" со словом "мир": "И поэтому я считаю, что мы не должны одобрять вторжение в Украину. Это не значит не работать над мирным планом или над разрешение конфликта. Но думаете ли вы, что кому-то нравится война? Думаете, кому-то нравится? Нет! Но ситуация немного сложнее, чем говорит пропаганда, когда речь идет об идеальном мире".

Мелони справедливо поинтересовалась у депутатов, видят ли они, на каких условиях эта война может закончиться. "Считаете ли вы, что нужно отдавать Москве территории, которые она оккупировала и на которых она провела "референдумы"? Или нет? Вот то, что я хотела бы услышать если мы говорим о мире. Иначе вы делаете пропаганду ценой суверенной нации, свободного народа и международного права. И это безответственно!" - перешла Мелони на крик.

Позиция Мелони по поводу войны в Украине – что известно

С первого дня на своем посту Джорджия Мелони заявляла о поддержке Украины в борьбе с российскими оккупантами.

21 февраля, в канун годовщины полномасштабного вторжения, Мелони лично посетила Бучу, Ирпень и Киев и встретилась с Зеленским.

Италия внесла весомый вклад в обеспечение Украины оружием и средствами ПВО. Рим передал украинским защитникам германские Panzerhaubitze 2000 и РЗСО М270, гаубицы M109.

Также Рим открыт для переговоров по передаче Украине истребителей, но готов это делать в согласии с другими странами Европы.

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