Рим собирается передать шесть своих самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000

Италия готовится передать Украине несколько единиц немецких Panzerhaubitze 2000 и РЗСВ М270, и немалое количество более старых гаубиц M109.

Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica со ссылкой на собственные источники.

Итальянская сторона планирует передать две из своих 18 установок M270 - предшественника HIMARS на гусеничном ходу, с 12 ракетами. Также Рим собирается передать шесть своих самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, присоединяясь к Нидерландам и Германии. Издание отметило, что решение о передаче вооружения принималось еще при правительстве Марио Драги.

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Также в одном из последних решений правительства Драги речь шла о самоходных гаубицах M109. В годы "холодной войны" Италия изготовила сотни таких гаубиц, несколько обновив американскую модель, а с 2000-х годов начала снимать их с вооружения. Издание отметило, что речь может идти о передаче "от 20 до 30 единиц, хотя точная цифра остается полной тайной". Перед отправкой в Украину оружие пройдет техосмотр.

Кроме того, итальянская сторона может передать гусеничные бронетранспортеры M113 со складов армии.

Издание La Repubblica напомнило, что Италия уже предоставляла Украине 155-мм гаубицы Fh70, которые сделали значительный вклад во время весенне-летней битвы за Донбасс и возвращение оккупированной Харьковщины, и бронированные внедорожники Lince, которые используются преимущественно на юге.

Помощь Украине от Италии

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заверила президента Украины Владимира Зеленского в поддержке в борьбе против РФ. Зеленький запросил у Рима системы ПВО SAMP-T, потому что защита неба сейчас имеет "наибольший приоритет". Но пока неизвестно, согласится ли Италия отправить эту технику.

По словам министра обороны Алексея Резникова, 18 октября Рим предоставил Киеву новый пакет военной помощи, но что в него вошло, не сообщается.

Всего Италия осуществила пять поставок партий техники для ВСУ. Информация о содержании последних пакетов военной помощи публично не распространялась.

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