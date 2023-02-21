Сегодня мир услышал от российского диктатора только очередную порцию пропаганды, говорит итальянский премьер.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась, что надеялась услышать от российского диктатора Владимира Путина в его послании к Федеральному собранию РФ 21 февраля что-то о возможном прекращении войны.

Однако вместо этого диктатор продолжил врать и озвучивать пропагандистские клише, сказала Мелони в комментарии газете La Stampa во время ее визита в Украину.

"Часть моего сердца надеялась, что он скажет другие слова. ... То, что мы услышали сегодня утром, – это обычная пропаганда, но факты другие. … Он сказал, что работал на дипломатию, чтобы избежать конфликта, но правда в том, что есть тот, кто является захватчиком, и тот, кто защищается. И парадокс состоит в том, что тот, кто является жертвой этой агрессии, все еще пытается представить мирный план", - сказала премьер Италии.

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Она подчеркнула, что Путин врет, заявляя, что есть какой-то "украинский режим", с которым нужно бороться.

"Он ответственен за все это. Нарратив Кремля против Запада и Киева – ложный. Российская пропаганда говорит, что здесь, в Украине, есть режим. И что они хотят освободить украинский народ. Но я не вижу здесь режима, я вижу народ, который просит правительство воевать с россиянами", — сказала премьер.

Визит премьера Италии Джорджи Мелони в Украину

Утром во вторник, 21 февраля, премьер Италии Джорджа Мелони прибыла в Киев поездом. После она посетила Бучу и Ирпень в Киевской области, пострадавшие от зверств российских оккупантов.

После она вернулась в Киев, где у запланирована ее встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Перед встречей с она заявила журналистам, что намерена обсудить с Зеленским, что Италия может сделать для помощи Украине.

Позиция Италия в отношении войны в Украине

С момент, как Мелони стала премьером Италии (кстати, она первая женщина на этой должности) она заявляла, что Рим будет поддерживать Киев в борьбе с российскими оккупантами.

Накануне министр иностранных дел Италии Антонина Таяни заявил, что на граждан страны не влияет российская пропаганда, поскольку они не смотрят российские телеканалы и поддерживают Украину. По его словам, "99% итальянцев поддерживают Украину".

Страна сделала весомый вклад в обеспечение Украины оружием. В частности, Италия передала Украине немецкие Panzerhaubitze 2000 и РЗСО М270, гаубицы M109. В конце декабря Зеленский сообщал, что Италия готовится передать системы ПВО и пакет финансовой помощи.

Итальянское издание La Reppublica накануне сообщало, что Италия может поставить Украине пять боевых самолетов Tornado и Amx, однако не хочет делать это первой.

А издание Il Fatto Quotidiano писало, что Мелони во время визита сообщит о пакете военной помощи. Речь идет о поставке системы противоракетной обороны SAMP-T, которую Италия передает совместно с Францией, и другом оружии.

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