Речь идет о двух боевых самолетах - Tornado и Amx.

Италия может поставить Украине пять боевых самолетов Tornado и Amx, однако не хочет делать это первой.

Как пишет со ссылкой на источники итальянское издание La Reppublica, речь идет об истребителях Tornado и Amx.

Отмечается, что правительство Италии рассматривает идею проведения международной конференции по реконструкции Украины.

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Истребитель Tornado - что известно

Эта модель была разработана в 1970-х годах Panavia – совместной компанией ФРГ, Италии и Британии. Эти истребители способны нести до 9000 кг полезной нагрузки, развивают скорость около 2400 км/ч на высоте 9 км и 1482 км/ч у поверхности.

Также они могут выполнять роль бомбардировщика, перехватывать вражескую авиацию или подавлять ПВО противника. На Tornado можно вешать западное оружие, а частности, противорадиолокационные ракеты HARM (Украина научилась запускать их с МиГ-29), ракеты с лазерным наведением Brimstone (их дает Британия) или крылатые Storm Shadow.

AMX International AMX

Этот самолет относится к классу штурмовиков. Его совместно разработали Италия и Бразилия. Боевая нагрузка этого истребителя составляет до 3800 кг различного вооружения. Италия использует с этим самолетом шестиствольную пушку M61A1 с 350 снарядами, а Бразилия - пушку DEFA 554.

Однако этот истребитель неоднократно попадал в авиакатастрофы из-за неисправностей. Одной из частых называют отказ двигателя, хотя есть случай, когда самолет разрушился в воздухе.

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