Мелони сформировала самое правое правительство Италии со времен Второй мировой, в которое вошли, в частности, сторонники Путина.

Новая премьера Италии Джорджия Мэлони поблагодарила украинскому президенту Владимиру Зеленскому за поздравления и заверила в дальнейшей поддержке Украины на фоне вооруженной агрессии России.

Об этом говорится в Twitter Мэлони.

"Большое спасибо, Владимир Зеленский! Италия есть и всегда будет на стороне храброго народа Украины, который борется за свою свободу и законный мир. Вы не одиноки!" - ответила Мэлони на поздравление Зеленского с избранием на пост премьера.

Избрание Мелони: чего ждать Украине от Италии

Джорджия Мелони стала первой женщиной-премьером в истории Италии. Ее правительство - самое правое со времен Второй мировой - заменило администрацию национального единства во главе с бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги.

К альянсу "Братьев Италии" во главе с Мэлони вошли также партии пророссийских политиков Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини. Представители этих сил в последнее время делали неоднозначные заявления относительно Украины и России. Например, новоизбранный спикер нижней палаты от "Лиги" Лоренцо Фонтана недавно заявлял, что санкции против РФ "могут стать бумерангом" для Италии.

Сама Мэлони заявляла о "верной поддержке" Украины, а также предупредила, что ее кабинет будет "пронатовским" и станет полноправной частью Европы: "Италия с нашим правительством никогда не будет слабым звеном на Западе".

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