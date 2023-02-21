Ожидается, что во второй половине дня глава итальянского правительства проведет пресс-конференцию с Владимиром Зеленским.

Во вторник, 21 февраля, премьер-министр Италии Джорджия Мелони приехала с долгожданным визитом в Киев. Ранее сообщалось, что чиновница приедет в украинскую столицу с "подарками" для ВСУ.

По данным издания La Repubblica, Мелони прибыла в Киев около полудня на поезде, который в ночь на 21 февраля отправился с железнодорожного вокзала Перемышля.

Ожидается, что в рамках своего визита в Киев премьер-министр Италии посетить наиболее пострадавшие города от российской агрессии в Киевской области Бучу и Ирпень. Также во второй половине дня Мелони даст совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Отметим, что накануне своего приезда в Киев Мелони также посетила Польшу и пообщалась с главой правительства Матеушем Моравецким и президентом Анджеем Дудой. Тогда в своем Twitter она написала, что ее визит в Варшаву прошел плодотворно.

Визит Джорджии Мелони в Киев - чего ожидать

О предстоящем визите Мелони в Киев итальянские СМИ сообщили на прошлой неделе. Ожидается, что в рамках своей поездки глава итальянского правительства представит для Украины новый пакет военной помощи со стороны Италии.

В частности, речь идет о предоставлении Киеву системы противоракетной обороны SAMP-T. Ранее Италия анонсировала, что собирается передать эти системы совместно с Францией. 13 января 2023 года соответствующее решение о передаче систем SAMP-T одобрило итальянское правительство.

Как ранее прокомментировал глава французского Минобороны Себастьян Лекорню, системы SAMP-T способны перехватывать баллистические ракеты РФ. Такие технические возможности оружия особо важны для ВСУ в противодействии российской агрессии.

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