Даже усиленная ПВО под Москвой оказалась не эффективной: эксперт назвал причины

Системы ПВО, которые сейчас находятся в Москве, были больше готовы перехватывать крылатые ракеты, но не малозаметные БПЛА.

Несмотря на то, что после защиты Москвы, где проходил парад 9 мая, системы ПВО не были отведены хотя бы частично, они не смогли эффективно справиться с украинской атакой. Об этом в эфире Radio NV сказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве.

Он прокомментировал украинскую атаку на Москву и область 17 мая.

По его мнению, после этого обстрела уже нет сомнений, что Украина позволила России 9 мая провести парад, иначе в тот день был бы такой массированный обстрел.

"Даже после этого парада россияне не передислоцировали большинство своих систем ПВО, потому что понимали, что будет воздушное нападение, но даже в условиях, когда большинство из них было стянуто в этот регион, Россия не смогла отразить атаку. Да, можно сказать, что мы не увидели, что крупные предприятия поражены и уничтожены. Но здесь нужно понять математику войны, потому что мы очень часто считаем, что если запустили 10 и только две прилетели, то это неэффективно. Давайте посчитаем, сколько систем ПВО отработало во время пролета к цели", – отметил он.

Храпчинский подчеркнул, что это существенная нагрузка для ПВО, а также данная ситуация имеет и психологический аспект.

По его словам, даже если для атаки было задействовано всего 600 украинских дронов за 6-8 часов, это означает, что в час пролетало 75-100 БПЛА. Поэтому это существенная нагрузка для ПВО РФ. При этом он добавил, что здесь важно не то, чтобы каждую минуту были дроны, а чтобы они заходили группами по 20-50 дронов в один сектор.

Эксперт также отметил, что сообщество OSINT очень помогло нам, обнародовав информацию о расположении систем ПВО, в частности, двух кругов из "Панцирей", "Торов" и С-300 вокруг Москвы.

"Так сложилось, что системы ПВО, которые есть сейчас в Москве, больше были готовы перехватывать крылатые ракеты, самолеты, но не малозаметные и малогабаритные беспилотники", – сказал руководитель по развитию оборонного предприятия.

По его оценке, это затрудняет перехват, создает проблему, когда большинство ПВО начали отключать "системы свой-чужой", чтобы обнаруживать что угодно в воздушном пространстве.

Храпчинский отметил, что возле Москвы очень много важных для России заводов, которые, в частности, производят электронику, ракеты Х-101, летящие на территорию Украины.

Поражение предприятий РФ

Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба ВСУ, для поражения целей в Московской области в ночь на 17 мая Силы обороны использовали украинские разработки, в частности, RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR".

Также подтвердили, что в Зеленограде Московской области РФ было поражено предприятие "Ангстром", которое специализируется на производстве высокотехнологичной продукции и микросхем для высокоточного оружия. На территории объекта зафиксирован пожар.

В Генштабе отмечали, что предприятие является важной составляющей российского военно-промышленного комплекса и задействовано в производстве микроэлектроники, радиоэлектроники, оптических систем и робототехники для военных нужд врага.

