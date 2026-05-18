Неспособны защитить даже столицу: в ISW оценили атаку на Москву

В Кремле попытались тихо "замять" атаку.

Удар Украины по Москве и Московской области 17 мая показал неспособность России эффективно защитить даже свою столицу. Об этом пишут аналитики Института изучения войны, анализируя последствия украинской атаки.

При этом неспособность российской ППО отразить удары вызвала бурю негодования среди российских блогеров и военкоров, которые указывали на недостатки российской противовоздушной обороны и призывали Россию к нанесению ответных ударов, в том числе с применением тактического ядерного оружия.

Военные блогеры призвали Россию создать многоуровневую и единую сеть ПВО, направленную на противодействие беспилотникам на обширной территории вокруг Москвы, а также систему раннего предупреждения, отметив, что украинские силы расширяют масштабы и интенсивность своих дальних ударов. Один из военных блогеров критиковал отключение Россией мобильного интернета как неэффективное средство противодействия ударам Украины.

Кремль отреагировал вяло

При этом аналитики отмечают, что реакция Кремля на удары была сдержанной и, вероятно, направлена ​​на преуменьшение их последствий, в отличие от резких комментариев военных блогеров. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова раскритиковала украинские удары за их воздействие на мирное население, умолчав о нескольких успешных ударах по российским оборонно-промышленным предприятиям и объектам нефтяной инфраструктуры. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что России по-прежнему "нельзя угрожать как ядерной державе, и само ее существование не может быть под угрозой".

"Заявление Пескова, по-видимому, пытается преуменьшить серьезность ударов, чтобы управлять ожиданиями общественности относительно реакции Кремля", - пишут аналитики.

При этом российские государственные телеканалы, включая "Первый канал", "Россия-1" и НТВ, посвятили ударам Украины по Москве всего около минуты, лишь кратко затронув вопрос о последствиях для гражданского населения. Они сообщили о том, что Россия уже нанесла "ответные удары" по Украине, хотя характер этих заявленных ответных действий неясен.

Удар по Москве

Ранее УНИАН писал, что ночью 17 мая дроны массированно атаковали Московскую область, СМИ сообщали об ударе по научно-производственному комплексу "Элма" и Зеленограду, где россияне производят микроэлектронику. По официальным данным российских властей, в результате ударов погибли как минимум три человека, 12 получили ранения.

Впоследствии в СБУ раскрыли детали ударов по Московской области. Отмечалось, что были поражены завод "Ангстрем", поставляющий полупроводники для военно-промышленного комплекса России, Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтеперекачивающая станция "Сонечногорская" и нефтеперекачивающая станция "Володарское". Для удара Силы обороны использовали украинские разработки RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR".

