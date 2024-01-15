Россияне привыкли "сидеть в выгребных ямах", для них главное – миф о Кремле.

Компромисс в отношениях с РФ невозможен без победы на поле боя, потому что таков менталитет большинства россиян. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В частности он прокомментировал ситуацию в России, где в последнее время происходят различные ЧП одно за другим – выходят из строя коммунальные сети, замерзает без отопления местное население, исчезают в регионах куриные яйца и прочее. По мнению Подоляка, даже на фоне подобных катаклизмов нет смысла говорить о "нейтрализации" Путина – каком-то бунте внутри РФ в силу внутренней философии, особенной государственности России. Суть в том, что граждане РФ не привыкли, не приспособлены к комфорту.

"Им безразлично: есть яйцо с ботулизмом, нет его с ботулизмом. Будет ли у них отопление, или не будет. Это не имеет никакого значения... Это - ментальность лагерного типа: то есть, они готовы жить в максимально униженном состоянии. В буквальном смысле, в выгребных ямах, но при этом орать, что сейчас кого-то "поставят на колени". Вот пока они будут чувствовать наличие этого мифа – "еще чуть-чуть и мы поставим на колени", они будут в этой яме жить", — сказал Подоляк.

По его словам, изменения будут, когда рухнет миф о всемогуществе РФ в головах большинства населения государства-агрессора. Но осознать они это смогут лишь после поражения России на поле боя.

"В тот момент они со своих выгребных ям вылезут и пойдут распинать этого странного субъекта по фамилии Путин. Вот так это будет происходить. И здесь нет прямой корреляции, что вот у них там начали лопаться трубы, замерзают целые города, регионы, что у них что-то бесконечно горит...", — отмечает советник.

В то же время, он отметил, что в РФ имеют место партизанские движения, уже понятно, что, на самом деле, силовой вертикали, тотального контроля там не существует. Подтверждение этому – бунт лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который после восстания вместе с несколькими соратниками был убит в августе 2023 года.

"Все это (тотальный контроль в РФ – УНИАН) гораздо больше преувеличено, чем есть на самом деле. Все эти силовики готовы бороться с бабушками, с одиночными пикетами, вносить господина Акунина (писатель Борис Акунин – УНИАН) в иноагенты. Вот это они готовы делать, но реально противодействовать серьезному альтернативному военному сопротивлению они точно не смогут", — утверждает Подоляк.

По его мнению, очень важно, чтобы западные партнеры Украины поняли: все внутренние неурядицы в РФ не изменят менталитет этой страны. Будь-то дефицит продуктов питания, отсутствие денег, коммунальные проблемы, изоляция от внешнего мира или насильственная мобилизация.

Как отметил Подоляк, если Кремлю удастся выторговать для себя не проигрыш в войне, вся "орда будет вопить от восторга" и призывать Путина продолжить атаки на Украину или какую-либо другую страну.

"Либо произойдет обвал по линии фронта… Тогда они из выгребной ямы выбираются, где-нибудь на Чукотке находят субъекта Путина или того, кто там будет его замещать. И, соответственно проводят с ним ту работу, которую в России любят больше всего - уничтожение элиты, которая обманула", — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что не все западные партнеры пока понимают, что в войне, развязанной РФ против Украины, нет компромисса.

"Потому что это будет означать незавершенную войну, которая приведет только к масштабированию войны. Потому что Россия не изменится - маньяк, который демонстративно, манифестно убивает, не станет законопослушным. Наоборот: будучи безнаказанным, он будет масштабировать преступления, потому что получает от них наслаждение", — акцентирует Подоляк.

Коммунальные катастрофы в России

Как писал УНИАН, с начала январе в России стартовал "фестиваль" коммунальных катастроф, открывать который начали в Подмосковье. Там города один за другим начали переживать аварии в системах теплоснабжения, оставляя без отоплениятысячи людей.

А на днях в Ростове произошел масштабный блэкаут, никак не связанный с войной в Украине. Чиновники утверждали, что авария произошла "из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях".

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