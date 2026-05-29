Завершается третья неделя "новой реальности", которая "официально" началась 9 мая, когда Украина указом президента Зеленского разрешила Кремлю провести свой военный парад. Это окончательно зафиксировало перелом в войне: Киев перехватывает инициативу на фронтах и в ВПК, а Кремль пытается "перекрыть" это провокациями по всем направлениям.

Это пока не конвертировалось в наше мощное контрнаступление, но уничтожение российской логистики делает это вопросом времени. Ведь логистика – это основа войны. Предпосылкой ко всем российским "жестам доброй воли" была именно их потеря логистики.

Кремль на это не может не реагировать. И делает он это ожидаемым образом – эскалацией. Привычными запугиваниями с ядерными учениями, маневрами в Беларуси и провокациями против ЕС (как, вот, "случайный" залет дрона в Румынию) он пытается поднимать ставки.

Ведь раньше это всегда срабатывало, и испуганные натовцы всегда шли Путину на уступки – зачем что-то менять? Но теперь все видят, что "большой медведь" больше напоминает "бумажного тигра". И с российскими угрозами считаются все меньше.

Наоборот, европейцы в ответ на все это ускоряют перевооружение и учения, а "ледоколом" здесь является именно Скандинавия.

Поэтому стоит проанализировать события последних дней и мая в целом именно в отношении активности скандинавских стран и их ключевых партнеров, чтобы понять, чем северное НАТО может ответить Кремлю, если Путин сойдет с ума и атакует остров Готланд или другую точку в регионе.

Здесь стоит структурировать все в несколько трендов. Во-первых, сейчас проходят масштабные учения под руководством финнов Narrow Waters 26-1 в Балтийском море, целью которых заявлено отработка совместных операций стран региона.

Это продолжение ряда учений западных стран, которые, фактически, вообще не прекращаются в этом году. Учения – это повод держать костяк войск мобилизованным в мирное время. Так, Narrow Waters 26-1 продлятся с 18 по 29 мая, в то время как маневры под руководством Швеции Aurora 2026 закончились всего несколькими днями ранее – 13 мая, а длились они с 27 апреля.

Перед этим были ORION 2026 под руководством Франции, которые длились с 8 февраля по 30 апреля. Причем, если наземная часть действительно проходила во французской Шампани, то космические "учения" проходили именно на Балтике и в Беларуси.

"Учения" в кавычках, потому что их цель заключалась в том, чтобы спутники "в учебных целях" разглядели военные базы и инфраструктуру войск РФ и РБ. Хотя и в "учебных целях", но снимки российских и белорусских баз были вполне реальны.

Интересно то, что разведкой занималась финская компания ICEYE, которая предоставляет свои услуги и ВСУ. И новизна заключалась в том, что тренировались передавать данные из космоса напрямую, в режиме онлайн, а не как раньше – снимки с задержкой.

Параллельно украинская компания Stetman и датская GomSpace тогда же, в конце апреля, договорились о совместном предприятии по производству спутников с той же целью разведки, а также в качестве альтернативы Starlink в связи. И в мае эта работа началась.

Еще один интересный нюанс: украинские дронары провели в апреле и мае целую серию турниров, где играли роль "красных" – то есть россиян. На Aurora 2026 "красные", например, разгромили группировку НАТО в военных играх за Балтику, а также "захватили" тот же остров Готланд, откровенно унизив НАТО, поскольку сделали это "в несколько раз меньшими силами", чем было у защитников.

Об этом вспоминаем сейчас, потому что усиление активности скандинавских стран как раз является следствием тех громких провалов именно в апреле и в начале мая. Скандинавы и финны проводят "работу над ошибками". А еще – подают "сигналы" Кремлю, чтобы тот сидел и не шевелился со своей эскалацией.

Собственно, те учения, вероятно, ускорили и предоставление нам "Грипенов", как и провальные для Орбана выборы в Венгрии, которые разблокировали для нас 90 миллиардов (пойдут на закупку оружия, в частности).

Натовцы поняли, что украинцы на голову превосходят их в современной войне и им тоже нужна интеграция с нами, а не только нам, как считалось ранее.

Без украинского опыта натовцы беспомощны перед ВС РФ. Поэтому скандинавы помогают нам, чтобы укрепить себя. Это – второй тренд, который стал очевидным в мае. Потому что такой "сдвиг сознания" в северном крыле НАТО крайне важен для нас с точки зрения разблокирования всего, что раньше нам ограничивали.

И не только скандинавы это осознали – французы, британцы, немцы и все страны, имеющие выход к Балтийскому морю и ощущающие угрозу со стороны РФ, усиливают активность именно вследствие этих маневров и болезненных поражений от "красных". Поэтому именно в мае значительно усилилась поддержка этих стран для Украины и кооперация между собой.

В чем проявляется эта кооперация? Например, норвежская Kongsberg Defence и польская Mesko сообщили на этой неделе, что создают новый боевой модуль Protector с ПЗРК Piorun именно с "прицелом" на противодействие российским БПЛА. Это как раз наглядное следствие провалов на учениях. Ведь именно такой малой ПВО в НАТО не хватает.

Параллельно Германия закупит партию ракет Joint Strike Missile (JSM) для истребителей F-35A у той же норвежской Kongsberg. Всем теперь нужны дальнобойные ракеты, чтобы наносить удары вглубь РФ.

А Литва объявила о рекордной закупке сразу 936 бронетранспортеров у финской Patria. И это в дополнение к предыдущей закупке БМП Vilkas и CV90. После учений с украинцами литовцы явно делают ставку на мобильность и массовость, а не на дорогие боевые танки.

Впрочем, весной норвежцы локализовали у себя производство немецких танков Leopard 2 последней модификации А8. То есть от танков европейцы пока не готовы отказываться окончательно, хотя акцент на более легкую и дешевую бронетехнику очень бросается в глаза.

А также – на дальнобойную артиллерию. Так, в мае украинцы и норвежцы договорились совместно производить 155-мм снаряды. Именно поэтому, кстати (а еще благодаря кратному наращиванию производства снарядов в Германии), для нас уже не является критическим ослабление "Чешской инициативы", о чем тоже стало известно на днях.

Но есть и нюанс – вместе с норвежцами мы будем производить не обычные, а дальнобойные снаряды, что тоже является следствием учений с украинцами, когда силы НАТО просто не успевали выйти на удобные позиции для артиллерийского огня, а уже были уничтожены FPV-дронами команды "красных". Чем дальше бьешь – тем больше шансов на выживание.

Однако наиболее активными в Балтике и Скандинавии в контексте кооперации сейчас являются французы. Они и продают, и покупают оружие. Так, шведы решили закупить четыре современных фрегата класса FDI производства французской Naval Group. Для чего даже отказались от собственного передового проекта. Потому что французы обещают построить все быстрее.

А французы в ответ рассматривают закупку боевых катеров CB90 и 17 радиолокационных станций воздушного наблюдения Giraffe 1X у все той же шведской Saab. Той самой Saab, которая будет продавать самолеты и Украине.

Более того, Норвегия договорилась с Францией о присоединении к французскому "ядерному зонтику".

Об этом стало известно 27 мая. Как и о том, что аналогичные переговоры французы ведут с датчанами. Это уже в третий раз. Потому что эта договоренность сильно меняет "стратегические" расклады в регионе для Кремля. Ведь ядерные угрозы имеют смысл только если тебе не прилетит такая же ядерная ракета в ответ.

В-четвертых, Кремль за всем этим наблюдает и яростно нервничает. Индикаторами этого являются, конечно же, провокации. Причем чаще всего – симметричные (хотя по доктрине россияне как раз обещают "асимметричный ответ").

Вот анонсировали натовцы морские учения на Балтике – Кремль отвечает провокацией, с якобы "украинскими магнитными минами" на российском газовозе, которые якобы установили в бельгийском порту "по приказу британцев". Как говорится: "Чем больше ложь – тем проще в нее поверить".

Если бы украинцы действительно что-то заминировали, то оно, собственно, взорвалось бы. Потому что если украинцы хотят нанести удар, то они это делают, а не дарят россиянам ценные магнитные мины. Вот три танкера "теневого флота" РФ в водах Турции как-то поразили и без магнитных мин.

История с "магнитными минами" слишком театрализована и направлена на запугивание уже Бельгии, где сосредоточены российские замороженные активы. Это подтверждает и требование Кремля к бельгийцам разморозить их средства под предлогом… уже не нового решения московского суда. Да, это тоже важный сюжет, потому что РФ для каждой страны, имеющей выход к Балтийскому морю, подготовила некий "кнут" и средство давления.

Еще один пример. Появилась информация о передаче Украине упомянутых "Грипенов". Думаете, что россияне ответили как-то "асимметрично"? Да где там – 27 мая отправили самолет для нарушения воздушного пространства Финляндии. Финны просто ближе, поэтому их и провоцируют. Главное, чтобы самолетом – чтобы до всех дошел сигнал.

Очень предсказуемо, но россиянам сложно придумать что-то другое. Инструментов не хватает – остается только вариант реально напасть. Это уже не первая подобная провокация с самолетами за май – предыдущая произошла 8 мая в канун того самого парада.

Плюс РФ усилила глушение сигналов GPS в водах Финляндии. Вероятно, это ответ за "учебную разведку" российских баз в апреле финскими компаниями – усиление российской РЭБ как раз совпало с обнародованием тех самых апрельских снимков российских и белорусских баз. В свою очередь, натовцы тоже усилили активность в воздухе – с инициативой NATO Air Policing 2026, которая как раз и предназначена для разведки российской акватории в регионе, но уже не "в шутку", а серьезно и постоянно.

Ну и в заключение стоит указать на фактор, который подводит итог изменению настроений в Северной Европе – ЕвроНАТО от испуга и растерянности и само уже переходит к стратегии запугивания Кремля, лучше понимая его уязвимости. Еще пару лет назад трудно было бы представить, как европейские пацифисты на полном серьезе угрожали бы РФ войсками. Но все меняется.

Это очень мощный ментальный сдвиг, который просто деклассирует всю кремлевскую стратегию запугивания.

Уже прошли штабные игры, где не только россияне побеждают "за три дня" в Балтии, а наоборот, натовцы побеждают "за 10 дней". Но при условии, что перенимают украинский опыт применения и борьбы с дронами.

Собственно, весь перечень новостей выше и показывает, что май здесь стал переломным периодом. Чем больше ЕвроНАТО перенимает наш опыт, тем больше оказывает нам помощи, потому что все больше понимает свою уязвимость без нас.

Кремль атакует только если считает, что имеет преимущество и видит "слабое место". И именно ускоренной ликвидацией "дырок" в обороне сейчас занимаются скандинавские страны и их партнеры, чтобы сделать полноценное нападение РФ невозможным. ВСУ же выступают здесь в роли наставника и "поставщика безопасности". И это только начало, ведь более масштабные изменения требуют времени. События действительно ускоряются – но это не только в пользу Кремля.