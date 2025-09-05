Сообщается, что планируется развернуть сразу две группы сухопутных сил.

Руководители армий Европы разработали подробный план развертывания миротворцев, включающий две группы сухопутных сил в Украине: одна для обучения и поддержки украинской армии, а вторая, отдельная — "гарантирующая" сила, призванная отпугнуть возможное будущее вторжение России, заявил европейский дипломат на условиях анонимности.

По текущему плану уже есть обязательства по развертыванию более 10 000 солдат, уточнив, что воздушные патрули над украинским небом будут выполняться силами, базирующимися за пределами страны, пишет The Wall Street Journal.

Эти планы на саммите, в котором приняли участие официальные лица из 35 стран, обсуждались с участием некоторых американских генералов, а также главы Оперативного командования НАТО.

Сообщается, что недавно Трамп стал более благосклонно относиться к идее предоставления США какой-либо формы гарантий безопасности Украине, но оставался расплывчатым в отношении того, как именно будет выглядеть эта поддержка. В прошлом месяце он дал понять, что США готовы использовать авиацию для поддержки европейских сил безопасности в Украине, но исключил развертывание американских наземных войск.

Европейские официальные лица уверены, что США продолжат предоставлять разведывательную и информационную поддержку Украине.

Ранее УНИАН сообщал, что изначально, по результатам саммита в Париже, сообщалось о 30 тысячах европейских военных, которые могут быть направлены в Украину. "Но все говорят, что это зависит от мирного соглашения, роли США и, во многих случаях, одобрения парламентов", – сказал один из источников СМИ.

Кроме того, мы также рассказывали, готова ли Германия отправить своих военнослужащих в Украину после окончания войны. Самое главное, по словам канцлера Мерца, увидеть, каким будет соглашение с Россией.

