По его словам, еще в 2020 году Гетманцев попал в базу "Миротворца" из-за своих антиукраинских высказываний о языке, идентичности и культурной политике.

Деятельность главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева сводится к самопиару и системному ослаблению украинской экономики, заявил политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов.

"Вся суть работы Гетманцева - в самопиаре и уничтожении экономики", - отметил он.

"С тех пор он сделал столько всего против украинских предпринимателей, что заслужил бы там отдельный раздел", - подчеркнул он.

Как отмечают представители бизнеса, Гетманцев последовательно продвигает новые налоги, проверки и запреты, которые создают давление на малый и средний бизнес, провоцируя падение деловой активности и стагнацию рынка.