Он может действовать по примеру отстранения принца Эндрю.

Принц Уильям планирует инициировать лишение герцога и герцогини Сассекских всех королевских титулов. Это может произойти по образцу того, как король Чарльз окончательно отстранил принца Эндрю от монархии.

По данным источников Radar Online, решение обсуждалось во время летнего пребывания семьи в Балморале. Именно тогда Уильям якобы убедился, что монархия не может обновляться, пока Гарри и Меган формально сохраняют свои титулы:

"То, что произошло с Эндрю, показало ему, что пришло время для окончательного разрыва. Решение Короля фактически дало ему стратегию".

После "Мегзита" в 2020 году Гарри и Меган отказались от исполнения официальных обязанностей, но сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских. Их дети, Арчи и Лилибет, получили звание принца и принцессы после восшествия Чарльза на трон в 2022 году.

Видео дня

Впрочем, Уильям, по словам инсайдеров, считает дальнейшее сохранение этих статусов несовместимым с его видением "современной, упрощенной монархии". "Это не месть, а вопрос сохранения института. Уильям хочет продемонстрировать, что он готов принимать сложные решения, даже когда эти решения касаются близких к дому", - сказал один из собеседников.

Однако не все в семье разделяют такой радикальный подход. Герцогиня Кембриджская, Кэтрин, по словам друзей пары, призвала мужа действовать осторожно:

"Кейт полностью разделяет его видение, но предупреждает: если он пойдет на этот шаг - дороги назад не будет".

Напомним, недавно скандально известный брат короля Чарльза - принц Эндрю - отказался от своих официальных титулов.

