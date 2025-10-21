В Defense Express сравнили вертолеты Bell AH-1Z, которые закупает Украина, с Apache.

Выбор Украиной вертолетов AH-1Z Viper является более прагматичным, чем AH-64E Apache, ведь нужна именно пара вертолетов - ударный и транспортный. И AH-1Z Viper и UH-1Y Venom - именно тот выбор, считают эксперты Defense Express.

По их словам, 85% деталей в AH-1Z Viper и UH-1Y Venom одинаковые, а это значит, что будет дешевле и проще обслуживание, и "пока альтернативных аналогичных предложений этому не просматривается".

Эксперты подробно рассказали о вертолете AH-1Z Viper, отметив, что "это очень глубокая и уже третья итерация известного AH-1 Cobra, который стал первым специализированным ударным вертолетом в истории". Также они рассказали его историю.

Видео дня

"Он был оперативно создан Bell по требованию американских военных во время войны во Вьетнаме на основе UH-1 Iroquois и впервые поднялся в небо в 1965 году. В 70-х появился двухмоторный и мощный AH-1 SuperCobra, который заказали для себя американские морпехи.

А уже в 2000-х появился AH-1Z Viper, который получил новые двигатели и ротор, обновленную авионику, систему управления огнем, комплексное повышение живучести, а также широкую цифровизацию", - пишут аналитики.

AH-1Z Viper слабее, чем AH-64E Apache

Они признали, что AH-1Z Viper слабее и имеет меньше возможностей, чем AH-64E Apache, который "является вершиной развития классических ударных вертолетов".

"AH-64E Apache объективно мощнее, потому что это машина с максимальным взлетным весом 10,4 тонны против 8,4 тонны. Боевой радиус Apache 300 км, а Viper - 243 км. Также главное вооружение у Apache многочисленнее - до 16 AGM-114 Hellfire против 8 у Viper", - пишет Defense Express.

Но обычная боевая нагрузка на Apache, по словам экспертов, вполне аналогична Viper - 8 Hellfire и два блока 70-мм неуправляемых ракет Hydra.

"Что касается автоматических пушек, то 30-мм против 20-мм, но их применение на поле боя вообще максимально дискуссионно. Главным инструментом AH-64E Apache для обнаружения целей является надвтулочная РЛС AN/APG-78 Longbow. И это о возможности обнаружения наземных целей при любой погоде и при любой видимости. В то же время для AH-1Z его установка хоть и задакларирована (над одним из крыльев), но такое строевое решение фактически не встречается", - говорится в материале.

Сколько стоят AH-1Z Viper и AH-64E Apache

В то же время, отметили эксперты, AH-1Z Viper дешевле, чем AH-64E Apache, как в цене за машину, в обслуживании, так и по летному часу. Отмечается, что в 2024 году цена AH-64E Apache для Польши составляла 104 млн долларов за один вертолет в рамках закупки 96 единиц по контракту.

А ценник на AH-1Z Viper в начале 2024 года - 50 млн долларов за один вертолет, по данным Defense Express. Именно такая цена была установлена для Словакии, которая хотела тогда купить 12 этих машин. Хотя, отмечают эксперты, эта стоимость могла быть со скидкой из-за передачи вооружения Украине (в конце концов Братислава отказалась от закупки ударных вертолетов вообще).

"Относительно стоимости обслуживания летного часа, то известны детальные расчеты Австралии, которая в 2020 году искала замену европейскому Tiger. Тогда было посчитано, что годовая эксплуатация AH-64E - 35,7 млн долларов (на 20-летнем треке), стоимость летного часа - 7 тысяч долларов. Для AH-1Z Viper - 31,2 млн долларов и 4,8 тысячи долларов соответственно", - отмечается в статье.

Простота эксплуатации и доступность

Еще один важный параметр, о котором пишет Defense Express, - простота эксплуатации AH-1Z Viper:

"Это палубный вертолет для морской пехоты, который естественно предназначен для очень тяжелых условий эксплуатации. Но, несмотря на все, Австралия, как и Польша, где, очевидно, также уже это учли, выбрали именно Apache".

Но сейчас для Украины, отмечается, важен еще один параметр - доступность. Ведь сейчас заказ на Apache у Boeing сформирован на годы.

"В то же время для Bell опция продажи AH-1Z Viper является свободной и, очень похоже, желанной, как для компании, так и для правительства США. Потому что после отказа Словакии в закупке 12 этих ударных вертолетов этим предложением никто, кроме Украины, не заинтересовался", - пояснили аналитики.

Они добавили, что часть машин изготовили по заключенному в 2015 году контракту для Пакистана, который предусматривал 15 вертолетов и 1000 ракет Hellfire за 952 млн долларов. Впоследствии количество вертолетов сократили до 12, а затем из-за ухудшения отношений контракт был отменен.

"По имеющейся информации Bell на уровне 2019 года успел изготовить 9 вертолетов. То есть речь вполне может идти об AH-1Z Viper, часть из которых возможно получить в относительно сжатые сроки", - предположили в Defense Express.

Также эксперты напомнить, что сроки обучения пилотов известны: чехам для этого понадобилось пройти курс продолжительностью 7 месяцев.

Украина закупает вертолеты AH-1Z Viper и UH-1Y Venom

Как сообщал ранее УНИАН, Украина начала закупку в США боевых вертолетов AH-1Z Viper и транспортных UH-1Y Venom. Процесс начался с подписания письма о намерениях между украинским правительством и компанией Bell. В компании отметили, что "эта инициатива разрабатывалась уже некоторое время", и там с нетерпением ждут ее завершения.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил об усилении защиты энергетики. Он анонсировал, что украинские силы будут укреплены боевой авиацией, а именно - дополнительными вертолетами для защиты объектов энергетики.

Вас также могут заинтересовать новости: