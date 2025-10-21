Пригодность Земли для жизни может закончиться гораздо раньше, чем предполагалось.

На протяжении многих лет ученые размышляли о том, какая судьба ждет Землю. Благодаря передовым исследованиям и суперкомпьютерным симуляциям, у нас теперь есть более четкое представление о том, как может развиваться будущее нашей планеты.

Последнее исследование, выполненное совместно NASA и Университетом Тохо в Японии, предлагает поразительные прогнозы, пишет The Daily Galaxy. Используя сложные модели, ученые смогли лучше понять взаимодействие между атмосферой Земли, солнечным излучением и неизбежным расширением Солнца. Это позволило узнать, сколько же времени у нас действительно осталось до того момента, когда Земля станет непригодной для жизни, и что это значит для будущего человечества.

Какую роль играет Солнце в жизни Земли

Когда мы думаем о конце Земли, многим приходят в голову образы катастроф — падение астероида или ядерная война. Однако, согласно последним исследованиям, не внешняя сила станет причиной нашей гибели — а само Солнце. На протяжении миллиардов лет постепенное увеличение его размеров и яркости приведет к уничтожению земной среды.

Ученым давно известно, что Солнце однажды превратится в красного гиганта, когда исчерпает свое топливо, увеличится в размерах и станет гораздо ярче. Этот процесс начнется через несколько миллиардов лет, но изменения, предшествующие ему, сделают жизнь на Земле невозможной задолго до этого.

Как объясняет Казуми Одзаки, ведущий автор исследования NASA, опубликованного в журнале Nature: "На протяжении многих лет продолжительность существования биосферы Земли обсуждалась с учетом постепенного увеличения яркости Солнца".

Сообщается, что постепенный рост солнечного излучения вызовет климатические сдвиги, которые будут делать Землю все менее пригодной для жизни. Но это будущее не так далеко, как может показаться.

По данным суперкомпьютерных симуляций, уже к 1 000 002 021 году поверхность Земли станет настолько горячей, что даже самые стойкие формы жизни не смогут выжить. Океаны испарятся, атмосфера истончится, и планета больше не сможет поддерживать жизнь в привычном виде.

Как долго может просуществовать человеческая цивилизация

Мы привыкли думать, что человеческая цивилизация может существовать миллиарды лет, но новые прогнозы говорят об обратном. Продолжительность существования человечества напрямую связана с состоянием земной среды, а часы тикают быстрее, чем мы думали.

Согласно исследованию NASA, угрозу представляет не только грядущее угасание Солнца, но и ускоряющиеся изменения климата и атмосферы Земли, которые могут сделать жизнь невозможной гораздо раньше. Рост температур, снижение уровня кислорода и истощение жизненно важных ресурсов создадут критическую точку уже в ближайшие века — задолго до того, как Солнце превратится в красного гиганта.

Одним из тревожных аспектов исследования является то, что вызванное человеком изменение климата усиливает естественные процессы нагрева. Как отмечает Одзаки:

"Если это так, можно ожидать, что уровень кислорода в атмосфере также со временем снизится".

По мере того как глобальные температуры растут, а деятельность человека увеличивает выбросы парниковых газов, эти факторы могут подтолкнуть Землю к порогу, за которым жизнь станет невозможной.

Как долго сохранится атмосфера Земли

Одним из самых шокирующих открытий стало постепенное снижение уровня кислорода в атмосфере Земли. Исследование предполагает, что в течение следующих миллиардов лет Солнце будет продолжать светить ярче, влияя не только на температуру, но и на химический состав атмосферы. Уже сейчас ученые наблюдают рост солнечной активности — корональные выбросы массы и солнечные бури нарушают магнитное поле Земли и могут способствовать уменьшению количества атмосферного кислорода.

На фоне человеческой деятельности — вырубки лесов, загрязнения, роста использования ископаемого топлива — снижение уровня кислорода может произойти гораздо раньше. Эти изменения, вместе с постепенным увеличением яркости Солнца, приведут к тому, что выжить смогут лишь самые неприхотливые организмы, например определенные виды бактерий — если смогут выдержать такие условия.

Высохнет ли когда-нибудь океан

Одним из самых разрушительных последствий расширения Солнца станет испарение океанов. С увеличением солнечного излучения температура на поверхности Земли поднимется до уровня, при котором вода больше не сможет оставаться в жидком состоянии. Океаны — основа жизни на Земле: они регулируют температуру, производят кислород и поддерживают биологическое разнообразие. Без них экосистема рухнет, и даже самые выносливые формы жизни окажутся на грани исчезновения.

Исследование NASA прогнозирует, что это произойдет задолго до превращения Солнца в красного гиганта — тогда, когда планета станет слишком горячей для существования жидкой воды. Испаряющиеся океаны радикально изменят состав атмосферы, сделав жизнь невозможной. Этот момент станет финальной главой в истории Земли: поверхность планеты превратится в безжизненную пустыню.

На фоне таких мрачных прогнозов легко впасть в отчаяние. Но освоение космоса и колонизация других планет давно рассматриваются как возможный выход из этой критической ситуации. Программы NASA по исследованию Марса и дальнего космоса уже прокладывают путь к тому, чтобы однажды создать поселения за пределами Земли.

Однако возникает вопрос — успеем ли мы сделать это до того, как климатические изменения и солнечная радиация сделают Землю непригодной для жизни. Ведь окно возможностей может закрыться быстрее, чем мы думаем...

