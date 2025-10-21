Компания Agro Gas Trading (AGT) подала официальную заявку, полный пакет документов и оплатила регистрационный взнос для участия в аукционе по приватизации АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), который назначен на 25 ноября 2025 года. Стартовая цена завода составляет 4,48 млрд грн. AGT выполнила свою часть процедур, подписав соглашение о конфиденциальности (NDA), и сейчас ожидает завершения процесса со стороны государственных органов.

"Этот раунд приватизации - реальный шанс вернуть ОПЗ из стагнации на путь развития и превратить его в экономически эффективный и конкурентный актив. Мы идем на аукцион с четким планом модернизировать производство, повысить операционную эффективность и обеспечить стабильную работу предприятия в интересах государства, экономики и трудового коллектива", - отметил партнер AGT Александр Горбуненко.

В AGT отмечают, что рассматривают ОПЗ как ключевой элемент промышленной, энергетической, аграрной и логистической экосистемы Украины. По убеждению компании, стабильная работа завода при прозрачных условиях сотрудничества частного инвестора с государством усилит экономику страны - в частности через балансировку рынка минеральных удобрений и поддержку валютных поступлений.

"В 2019-2021 годах мы инвестировали значительные ресурсы в восстановление работы ОПЗ. Тогдашний сорванный приватизационный трек доказал: чтобы сохранить стратегическую роль завода, нужно не временное партнерство, а долгосрочное, ответственное управление", - подчеркнул партнер AGT Владимир Колот.

По данным компании, в 2019-2021 годах AGT обеспечила поставку 1,42 млрд м³ природного газа. На мощностях ОПЗ за этот период было произведено 1,735 млн тонн карбамида и 187 тыс. тонн аммиака, из которых более 90% реализовано на экспорт.

Компания также инициировала дополнительные выплаты, которые позволили направить 68,1 млн грн на погашение задолженности перед группой "Нафтогаз". Благодаря сотрудничеству с AGT завод сохранил более 3 тыс. рабочих мест и повысил зарплаты работникам более чем на 20%.

Agro Gas Trading - частная украинская компания-поставщик природного газа, минеральных и химических удобрений, работающая на пересечении энергетики, химической и аграрной сфер. Компания придерживается принципов прозрачности, комплаенса и открытого взаимодействия с государственными институтами, партнерами и общинами.