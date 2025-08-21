Количество пострадавших возросло. Подтверждено, что один человек погиб, еще трое пострадали.

В ночь на четверг, 21 августа, российские оккупанты совершили массированную атаку по Львову. Есть погибший и пострадавшие. В Государственной службе чрезвычайных ситуаций показали последствия вражеских ударов.

Попадания зафиксированы в нескольких районах города сразу на нескольких локациях. В результате атаки повреждены частные дома, нежилые здания и транспортные средства. Возникли пожары.

"К сожалению, в результате атаки погиб один человек. Предварительно известно о двух травмированных. На месте ударов непрерывно работают спасатели и все экстренные службы", - говорится в сообщении.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что количество пострадавших возросло. Подтверждено, что один человек погиб, еще двое пострадали.

Один человек в тяжелом состоянии, сейчас в операционной. Другой имеет ранения грудной клетки и ноги, его состояние средней тяжести. Врачи проводят обследование.

Впоследствии стало известно о третьей пострадавшей - женщина, 38 лет, в больнице святого Пантелеймона. У пострадавшей диагностирована поверхностная рана грудной клетки, гематомы и ушиб легких. Состояние средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 августа россияне атаковали ракетами и "Шахедами" город Львов. По предварительной информации, в результате ударов пострадали люди.

По информации главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, в результате комбинированного удара БпЛА и крылатыми ракетами во Львове один человек погиб.

