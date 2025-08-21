В ближайшее время планируется начать конкурс на должность нового главы компании.

Котин ушел с должности главы "Энергоатома" /фото УНИАН, Вячеслав Ратинский

Наблюдательный совет акционерного общества НАЭК "Энергоатом" уволил Петра Котина с должности и.о. председателя правления компании, сообщает Telegram-канал НАЭК.

Отмечается, что многолетний президент "Энергоатома" уволен по собственному желанию.

"Наблюдательный совет удовлетворил заявление Петра Котина о прекращении полномочий. Мы выражаем благодарность господину Котину за десятилетия преданной службы компании и за обеспечение безопасной и эффективной работы атомных электростанций и других объектов Энергоатома", - отмечается в сообщении.

Исполняющим обязанности председателя правления "Энергоатома" назначен генеральный директор Ривненской АЭС Павел Ковтонюк. Наблюдательный совет планирует в ближайшее время начать конкурс на должности постоянного председателя правления "Энергоатома".

Петр Котин - что известно

Петр Котин - инженер-атомщик по образованию. Стал у руля Энергоатома еще в 2020 году. Он был назначен исполняющим обязанности президента компании. 31 мая 2022 года Кабинет Министров Украины назначил Петра Котина президентом государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом".

В начале января 2024 года в связи с преобразованием "Энергоатома" в акционерное общество Котин был назначен исполняющим обязанности председателя правления компании.

Во время правления Котина регулярно разражались коррупционные скандалы, связанные с деятельностью предприятия. Так, в конце 2024 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал контрагента "Энергоатома", которого подозревают в хищении 100 млн грн.

В декабре 2024 года стало известно о скандале с закупкой труб по завышенным ценам.

Компании также, среди прочего, вменяли закупку перчаток для временно оккупированной ЗАЭС по завышенным ценам, но в "Энергоатоме" этот упрек отвергли.

В начале января 2024 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку образа жизни Котина. Это произошло после обнародования журналистского расследования, в котором утверждалось, что в 2023 году глава НАЭК поселился в имении, которое оценивается в 7 миллионов гривен. По документам имение ему не принадлежит. Официально его приобрела теща Котина, которая, по данным журналистов, не имела на это денег.

Хмельницкая АЭС - главные новости

В том же 2024 году Петр Котин реанимировал идею достройки двух блоков на Хмельницкой АЭС. Для этого планировалось использовать два болгарских реактора российского производства.

26 февраля 2025 года Верховная Рада после длительных дискуссий дала "зеленый свет" на старт строительства и, казалось бы, последнее препятствие преодолено. Однако, позже выяснилось, что это был только первый тайм. Власти Болгарии заявляли о том, что реакторы продавать не будут, хотя Минэнерго уверяло, что не получало официальный ответ.

Новоназначенный министр энергетики Светлана Гринчук в конце июля заявила о намерении продолжить переговоры о закупке реакторов из Болгарии. Однако во время презентации плана действий правительства отметила, что прогресс пока не достигнут. Кабмин планирует начать достройку ХАЭС уже в 2026 году.

