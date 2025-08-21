Президент отметил, что до сих пор нет ни одного сигнала из Москвы, что россияне действительно собираются идти на содержательные переговоры и завершать войну.

Ночной удар по Украине российские оккупанты нанесли так, как будто нет никаких усилий мира, чтобы остановить эту войну, поэтому нужна реакция на это. Об этом в своем Telegram-канале сказал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что этой ночью российская армия "установила один из своих сумасшедших антирекордов".

"Били по предприятиям гражданской инфраструктуры, жилым домам, по нашим людям. Потратили несколько крылатых ракет против американского предприятия на Закарпатье. Это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие привычные бытовые вещи, как кофемашины. И это россиянам тоже мишень. Очень показательно", - отметил он.

Глава государства добавил, что сейчас на предприятии еще тушат пожар. Известно о 15 людях, пострадавших от этого удара, всем им была оказана необходимая помощь.

Видео дня

Зеленский также отметил, что спасатели работают и во многих других областях - от Запорожской до Волынской. Он напомнил, что всего за ночь против Украины было применено 574 ударных дронов и 40 ракет, значительную часть из которых удалось сбить.

"И этот удар россияне нанесли так, как будто ничего вообще не меняется. Как будто нет никаких усилий мира, чтобы остановить эту войну. Нужна реакция на это. До сих пор нет ни одного сигнала из Москвы, что они действительно собираются идти на содержательные переговоры и завершать эту войну. Нужно давление. Сильные санкции, сильные тарифы. Спасибо всем, кто помогает!" - подчеркнул президент.

Ночная массированная атака РФ

Как сообщал УНИАН, ранее Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI высказал мнение, что массированными ударами по гражданскому населению, в частности атакой, произошедшей ночью 21 августа, президент России Владимир Путин пытается заставить Украину согласиться на так называемые "мирные соглашения", которые, по сути, означают капитуляцию.

По словам эксперта, массированный удар по Украине - это очередная попытка запугать нашу страну и является скорее проявлением "не силы, а бессилия".

Вас также могут заинтересовать новости: