Мелони предложила 'легкое НАТО' для Украины, - Bloomberg

Европейские лидеры обсуждают новый механизм безопасности для Украины, инициированный премьером Италии Джорджей Мелони. План предусматривает, что союзники Киева будут обязываться в течение 24 часов принять решение о военной или экономической поддержке Украины в случае возобновления агрессии со стороны России, пишет Bloomberg.

Предложение получило название "легкое НАТО", поскольку оно напоминает принцип коллективной обороны Альянса, но не предусматривает фактического членства Украины в НАТО. По замыслу Мелони, страны, подписавшие двусторонние соглашения с Киевом, должны были бы оперативно координировать свои действия в случае новой атаки.

По данным источников, речь идет о предоставлении Украине быстрой оборонной помощи, финансовой поддержки, усилении Вооруженных сил и санкций против России. Пока неизвестно, будет ли план включать непосредственную отправку войск на украинскую территорию.

Идея прозвучала на фоне встречи президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров в Вашингтоне. После переговоров Трамп подтвердил готовность США обеспечивать гарантии безопасности, но исключил отправку американских солдат в Украину, вместо этого заявив о возможности воздушной поддержки.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто подчеркнул, что окончательный формат еще обсуждается: "Или НАТО может предоставить защиту Украине, или отдельные страны возьмут на себя такие обязательства. Лучший механизм будет выбран со временем".

Мелони подчеркнула, что инициатива является "моделью статьи 5 НАТО", но адаптированной к нынешним условиям. Она подчеркнула, что Рим стремится выступать "строителем мостов" между США и Европой, сохраняя единство в поддержке Киева.

Как сообщал УНИАН, США и Европа могут предоставить Украине гарантии безопасности по аналогу "5 статьи НАТО", но без вступления в НАТО.

В то же время СМИ пишут, что гарантии безопасности "как в НАТО", которые якобы сейчас обсуждаются западными партнерами Киева, на самом деле не будут предусматривать прямого обязательства европейских стран становиться на защиту Украины.

