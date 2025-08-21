По словам президента, гарантии безопасности для Украины должны быть сильным решением.

Политика США не брать Украину в НАТО не является чем-то новым, это было и до президента Дональда Трампа. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, готова ли Украина отказаться от членства в Альянсе в обмен на гарантии безопасности, которые предусмотрены в 5-й статье НАТО.

"В этом нет никаких новостей. США четкие в этом. И четкие в том, что поддерживают, чтобы Украина была в Европейском Союзе. Это их две позиции. Поэтому они так и говорят - подобно 5 статье, но это должно быть сильным решением. У Израиля же есть соответствующие гарантии. Если есть сильные гарантии от США, то они работают", - отметил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что сигнал от Генсека НАТО, что у России нет права накладывать вето на членство Украины в НАТО, понятен.

"Это решение союзников, и у нас здесь общее видение", - добавил глава государства.

Гарантии безопасности для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, по неподтвержденной официально информации, США и Европа могут предоставить Украине гарантии безопасности по аналогу "5 статьи НАТО", но без вступления в НАТО.

Bloomberg, со ссылкой на источники писал, что гарантии безопасности "как в НАТО", которые якобы сейчас обсуждаются западными партнерами Киева, на самом деле не будут предусматривать прямого обязательства европейских стран становиться на защиту Украины.

Гарантии безопасности "как в НАТО" на самом деле обяжут страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, в течение 24 часов "обсудить", предоставлять ли Украине военную поддержку, если на нее снова нападет Россия.

По словам источников, эта военная поддержка может включать предоставление Киеву "быстрой и устойчивой оборонительной поддержки" (вероятно, речь идет об оружии), экономической помощи, "укрепление украинских вооруженных сил", а также введение новых санкций против России.

