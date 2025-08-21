Кремль имеет конкретную цель: эксперт назвал причину массированного удара РФ по Украине

По словам эксперта, Путин хочет лишить Украину государственности.

Массированными ударами по гражданскому населению, в частности атакой, произошедшей ночью 21 августа, глава Российской Федерации Владимир Путин пытается принудить Украину согласиться на так называемые "мирные соглашения", которые по сути означают капитуляцию.

Об этом в эфире телемарафона заявил капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

По его словам, массированный удар по Украине - очередная попытка запугать Украину, и является скорее проявлением "не силы, а бессилия".

"Не имея серьезных успехов на фронте, не имея успехов в дипломатическом принуждении Украины к капитуляции, Путин продолжает свою старую "шарманку", старую стратегию - стратегию запугивания граждан и общества в Украине с целью заставить нас принять путинские так называемые условия мира - фактически капитуляцию Украины, украинской государственности", - подчеркнул Лакийчук.

Ночная атака на Украину - что известно

Напомним, сегодня российская оккупационная армия атаковала Украину дронами и ракетами. В частности, на Закарпатье, в Мукачево две ракеты морского базирования типа "Калибр" попали в гражданское предприятие с иностранными инвестициями. Ранения получили 15 работников предприятия, двое - в тяжелом состоянии. Также был нанесен дроновой удар по одному из сел Хустщины, где повреждены частные дома.

Во Львове из-за российской атаки погиб человек, ещенесколько гражданских ранены. Взрывной волной повреждены крыши и окна десятков домов, в других местах города произошли возгорания. Также был атакован Луцк.

