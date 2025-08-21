В списке счастливчиков есть представители знака Рак.

Финал лета 2025 года обещает быть особенно щедрым: астрологические события этого периода принесут новые возможности для роста, стабильности и финансового благополучия. По словам эксперта Макайлы Макрей, трем знакам Зодиака особенно повезет - они окажутся в центре благоприятных транзитов и смогут по-настоящему почувствовать поддержку Вселенной, пишет журнал Parade,

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Рак

С 25 августа 2025 года, когда Венера перейдет в знак Льва, Раки ощутят долгожданное облегчение и прилив радости. Эта планета наполнит их денежный сектор гармонией и теплом, открывая путь к финансовым возможностям. Возможны успешные сделки, выгодные контракты и поддержка партнеров, которая окажется настоящим подарком судьбы. В конце лета Ракам стоит быть особенно открытыми к новым связям и предложениям - они могут принести не только прибыль, но и внутреннее удовлетворение.

Лев

Для Львов август станет переломным моментом в сфере доходов. 23 числа Уран активирует новолуние в Деве, затрагивая ваш второй дом - зону денег, имущества и ресурсов. Это отличное время для поиска новых источников заработка: от карьерных возможностей до неожиданных подработок. Однако чтобы впустить в жизнь свежие перспективы, Львам придется отпустить прошлое и избавиться от ограничивающих факторов. Две недели после новолуния могут подарить вам неожиданный финансовый прорыв или гениальную идею, которая изменит привычный ход дел.

Дева

С 22 августа, вместе с началом вашего астрологического сезона, Девы почувствуют уверенность и внутреннюю силу. Солнце в вашем знаке прояснит все, что раньше мешало двигаться вперед, и даст четкое понимание своих целей. Этот период станет временем обновления: новые планы, смелые проекты и готовность к серьезным свершениям откроют путь к финансовым достижениям. Ближе к дню рождения вы ощутите желание мечтать о большем - и у вас появятся реальные ресурсы, чтобы воплотить эти мечты.

