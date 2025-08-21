Соседняя страна заявила, что ее воздушное пространство не было нарушено.

В Польше заявили, что операции польских и союзных самолетов в четверг, которые связаны с российской атакой по Украине, завершились. По словам военных, нарушений польского воздушного пространства не зафиксировали. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных Сил Польши, передает Reuters.

"В связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины операции польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве завершены", - добавили в сообщении.

Российские удары по Украине 21 августа - что известно

Напомним, 21 августа Россия нанесла массированный удар по Украине, больше всего пострадали западные области Украины. В частности из-за вражеского удара по Львову погиб человек, еще два человека получили ранения. Кроме того, взрывной волной повреждены крыши и окна десятков домов. Все службы работают на месте.

Также сообщалось, что россияне ударили по американскому заводу на Закарпатье, в результате чего пострадали 15 мирных жителей. Отмечается, что оккупанты атаковали предприятие, где изготавливались бытовые приборы.

"Это полностью гражданский объект, который не имеет ничего общего с обороной или войском. Это не первая российская атака на американские предприятия в Украине после ударов по офисам Boeing в Киеве в начале этого года и других атак. Никакой военной логики или необходимости, только террор против людей, предприятий и нормальной жизни в нашей стране", - отреагировал глава МИД Украины Андрей Сибига.

