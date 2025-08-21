Силы обороны уничтожают в том числе и поезда с топливом, что разрушает планы оккупантов.

С начала года Силы обороны Украины повредили около 25% нефтеперерабатывающих компаний России. Об этом рассказал Алексей Гетьман военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ в эфире на "Radio NV".

"Это серьезный показатель. Мы слышали информацию, начались определенные перебои в России с топливом, даже на автозаправочных станциях. Потому что в первую очередь идут горюче-смазочные в вооруженные силы и начинают забирать уже и у гражданских", - сказал Гетьман.

Он добавил, что россияне планировали усилить свои наступательные действия на фронте в августе-сентябре этого года. И именно для этого они подтягивают силы, резервы и в том числе горюче-смазочные материалы ближе к линии фронта.

Видео дня

"И мы разрушаем не только НПЗ, мы видели и возле Токмака и много информации видели, как уничтожаются даже поезда, которые пытаются подвозить к линии фронта горюче-смазочные. Это повреждает их возможности, разрушает планы. Если увеличение количества горюче-смазочных, это означает, что они скорее всего готовят усиление наступательных действий. И уже не малыми пехотными группами. А для того, чтобы продвинуться более-менее существенно, надо использовать технику. Поэтому увеличилось количество поездов с горюче-смазочными. И поэтому мы не только НПЗ, но и то, что подвозится - активно уничтожаем", - добавил Гетьман.

Взрывы в России: важные новости

В ночь на 21 августа беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод под Ростовом. По данным росСМИ, в результате этого в Воронежской области остановилось движение поездов. Сообщается, что дроны атаковали Новошахтинский НПЗ, который перерабатывает 5 млн тонн нефти в год, что составляет около 1,9% российских производственных мощностей.

Также ранее стало известно, что из-за ударов БПЛА остановил свою работу Волгоградский НПЗ, который принадлежит российскому нефтяному гиганту "Лукойл". По данным Reuters, переработка нефти на Волгоградском НПЗ остановлена как минимум до середины сентября. Журналисты отмечают, что в 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,7 млн тонн нефти, или 5,1% от общего объема на российских НПЗ.

Вас также могут заинтересовать новости: