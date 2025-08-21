Дольше всего придется ждать поезда из Ивано-Франковска в Черкассы и из Трускавца в Киев.

Ряд поездов в направлении Киева, Западной Украины, а также международных поездов задерживаются после атаки российской оккупационной армии в ночь на 21 августа, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что по состоянию на 9:30 по Киевскому времени более чем на час задерживаются такие поезда:

№43/44 Ивано-Франковск - Черкассы;

№49/50 Трускавец - Киев;

№7/8 Черновцы - Киев;

№149/150 Ивано-Франковск - Киев;

№51/52 Перемышль - Киев (в обе стороны);

№227/228 Ивано-Франковск - Краматорск;

№93/94 Харьков - Хелм;

№29/30 Ужгород - Киев.

По состоянию на 8:19 железнодорожники сообщали о задержке поездов №43/44 Ивано-Франковск - Черкассы; №49/50 Трускавец - Киев более чем на три часа.

Массированная атака России 21 августа - главные новости

В ночь на 21 августа армия РФ массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Значительная часть целей летела по западным областям Украины. Взрывы прогремели, в частности, на Волыни, Львовской, Хмельницкой, Ровенской областях.

В городе Мукачево враг атаковал одно из предприятий города. В Мукачевском горсовете сообщили о пожаре после ракетного удара.

Под ударом врага также оказался Львов. По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, в результате удара один человек погиб, два - травмированы.

