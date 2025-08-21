Президент Украины отметил, что политика Орбана была нацелена против поддержки Украины.

Местом встречи президентов Украины и РФ было бы справедливо выбрать одну из нейтральных стран Европы. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами.

"Потому что война в Украине и на Европейском континенте. Я сказал, что мы соглашаемся. Швейцария, Австрия - мы соглашаемся. Турция? Турция для нас - это страна НАТО и часть Европы. И мы не против. Потому что для меня встреча без каких-то особых условий - это также проактивные действия украинской стороны. Встречи в Москве не может быть", - сказал Зеленский.

Что касается проведения встречи с Путиным в Венгрии, то этот вопрос Зеленский назвал "не простым".

Видео дня

"Что касается Будапешта как площадки, - мне кажется, что на сегодня это непросто. Это непросто, потому что есть единение всех стран Европы по поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но была против поддержки Украины", - пояснил Зеленский.

Он добавил, что обратился к Трампу, чтобы Венгрия не блокировала вступление Украины в Европейский союз. По словам Зеленского, Трамп пообещал, что его команда "будет над этим работать".

"И считаю, что это абсолютно справедливо, что Украина хочет в Европейский Союз. Имеет на это полное право. Это наше суверенное право. И здесь Америка будет нас поддерживать. Это также очень важно. И насколько я понимаю, соответствующие сигналы из Белого дома будут идти в Будапешт", - добавил Зеленский.

Мирные переговоры: важные новости

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что Украина юридически не будет признавать оккупированные территории российскими. Также он отметил, что с начала полномасштабной войны Россия оккупировала около трети Донецкой области. Примерно такая же доля сейчас находится под контролем Украины.

Также президент подтвердил, что для окончания войны необходима встреча лидеров России и Украины. По словам Зеленского, Украина готова к любым конфигурациям подобных встреч. В то же время президент отметил, что если РФ не хочет такой встречи, то необходимы со стороны США и других партнеров дополнительные санкционные, тарифные шаги, потому что это "реально работает".

Вас также могут заинтересовать новости: