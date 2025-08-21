Канада привлекает союзников в Арктике для противодействия России

Из-за российских военных угроз в Арктике Канада вынуждена углублять сотрудничество со своими северными союзниками по НАТО. В частности премьер-министр страны Марк Карни отправил двух ведущих министров в Швецию и Финляндию, чтобы заключить новые оборонные соглашения, а также ознакомиться со шведским истребителем Saab Gripen, пишет Politico.

В издании напомнили, что ранее Канада решила приобрести американский Lockheed Martin F-35, однако из-за торговой войны, когда другие союзники отказываются от самолетов США, страна пересматривает свой план по этому поводу.

"Очевидно, что существуют торговые напряжения [с США], и мы хотим стать ближе к нашим друзьям", - сказала министр промышленности Мелани Жоли.

Видео дня

В то же время вице-премьер-министр Швеции Эбба Буш подчеркнула, что поддерживает стратегическое партнерство между странами, которое "сосредоточено на безопасности и обороне, инвестициях и конкурентоспособности, цифровых инновациях и энергетических сырьевых ресурсах".

В свою очередь министр иностранных дел Канады Анита Ананд во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом заявила, что НАТО, который был основан во время холодной войны как европейский бастион против СССР, должен противостоять России за пределами Европы на Дальнем Севере.

"НАТО также должно обратить свой взгляд на запад и север из-за изменений в геополитическом ландшафте, особенно после 24 февраля 2022 года. Нашим приоритетом во внешней политике Канады в отношении Арктики является обеспечение того, чтобы мы сделали все возможное для защиты и обороны суверенитета Канады", - подчеркнула Ананд.

По словам министра, это будет означать десятки миллиардов долларов новых расходов на инфраструктуру Арктики. Она добавила, что гражданские и военные проекты больше не могут существовать в бюрократических "силосах".

"Когда мы говорим о критически важных минералах на севере, то это, конечно, экономический вопрос, но это также вопрос обороны и безопасности, и он является неотъемлемой частью нашей внешней политики", - сказала глава канадского МИД.

Ситуация в Арктике - последние новости

Ранее в Fox News писали, что Россия и Китай усиливают контроль над Арктикой, США значительно отстают. По словам журналистов, США уже зависят от китайского судостроения и промышленности критически важных минералов, а борьба за Арктику открыла КНР возможность захватить контроль над еще большей частью мировых минеральных ресурсов.

"Между тем Россия начала поставлять природный газ и нефть непосредственно в Китай и Азию через недавно открытый Северный морской путь, что грозит подорвать спрос на наш собственный экспорт энергоносителей", - отметили в Fox News.

В то же время The Telegraph сообщал, что Германия намерена противостоять военной активности России в Арктике. По словам министра обороны страны, Бундесвер направит патрульные суда в Северную Атлантику и Арктику, чтобы "продемонстрировать свое присутствие".

"Морские угрозы усиливаются... Россия милитаризирует Арктику. Мы наблюдаем рост активности российских подводных лодок, действующих в этом районе", - заявил Борис Писториус.

Вас также могут заинтересовать новости: