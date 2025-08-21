Россияне обстреляли ряд городов Украины, отметил Алексей Гетьман.

В ночь на 21 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, используя ракеты и дроны. И именно такой комбинированный подход от россиян является привычным. Такое мнение высказал Алексей Гетьман военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ в эфире на "Radio NV".

"Большое количество дронов. Были ли это "Цирконы" - мы вскоре это выясним. Использовались "Кинжалы", это точно уже подтверждено. Попадание в Мукачево, Львов, атаковали запад страны - считают, возможно, что там какие-то наши предприятия, перевозят оружие, логистические пути. Киев, Ровно, Чернигов, Сумы", - сказал Гетьман.

В то же время эксперт добавил, что россияне изменили подходы к выбору целей и количества ракет, запущенных по одной локации.

Видео дня

"Они начинали с того, что обстреливали всю Украину большим количеством ракет. Но по каждой цели было не так много ракет. То есть обстреливали почти всю страну. Затем они начали сосредотачиваться на 2-3 локациях. Для того, чтобы максимально перегрузить нашу ПВО. Сегодня снова они вернулись к предыдущей тактике, атаковали большое количество городов в Украине", - добавил Гетьман.

Удар по Украине сегодня, 21 августа: что известно

Одной из целей российской атаки "шахедами" и ракетами в ночь на 21 августа стал Львов. По данным главы ОВА Максима Козицкого, в результате атаки во Львове один человек погиб, два - травмированы.

Также российские оккупанты атаковали одно из предприятий в городе Мукачево. Местные власти сообщили о пожаре в результате ракетного удара и призвали население плотно закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу.

Вас также могут заинтересовать новости: