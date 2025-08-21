Ставка Путина на победу сработает, если Запад не сломает эту логику, - колумнист Politico

Если Украина хочет выстоять, она должна быть достаточно сильной и вооруженной, чтобы самостоятельно завершить войну, добавил эксперт.

Война в Украине перешла в фазу истощения, где Кремль делает ставку не на победу, а на время.

Об этом пишет старший советник Института глобальных изменений имени Тони Блэра Дэн Слит в колонке для Politico. По его убеждению, Москва приспособилась к новой реальности. Если молниеносное наступление на Киев в 2022 году провалилось, то теперь стратегия Путина базируется на затяжном конфликте. Кремль верит, что сможет выдержать дольше Украины и ее союзников.

За более чем три года полномасштабной войны Россия контролирует около 19% территории Украины, но платит за это колоссальными потерями. Несмотря на внутренние экономические трудности и растущее недовольство россиян, Кремль продолжает вести войну на истощение, рассчитывая на ограниченные ресурсы Киева.

Украина же сталкивается с хроническим дефицитом боеприпасов, систем ПВО и возможностей ротации войск. Однако эти проблемы можно решить при условии масштабной и длительной поддержки партнеров.

"Это не план победы, это ставка на истощение. И он будет работать до тех пор, пока Запад не сломает эту логику", - отмечает Слит.

Аналитик считает, что Украине нужна не только символическая помощь в виде F-16, но и практические ресурсы: танки, БМП, стабильные поставки снарядов, беспилотники, инженерное оборудование и надежная логистика. Если НАТО и США смогут гарантировать поддержку по крайней мере на 12-18 месяцев, Кремль будет вынужден пересмотреть свои расчеты.

Эксперт подытожил:

"В 1991 году Украина обрела независимость. В 2022 году - защитила ее. В 2025 году она нуждается в помощи, чтобы сохранить ее. И это требует больше, чем обещаний".

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что встреча с Путиным нужна, чтобы завершить войну. Украина готова к любой конфигурации этих встреч.

"Если для того, чтобы закончить войну, нужна встреча с "русскими", а затем трехсторонняя встреча, мы готовы к любой конфигурации этих встреч. Мы сделали шаг навстречу. И они должны что-то сделать, чтобы продемонстрировать, что хотят закончить войну, как говорили", - отметил он.

