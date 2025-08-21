По словам президента, Китай помог России в этой войне.

Китая нет среди гарантов безопасности Украины, потому что в этой войне он помогал России. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами.

По его словам, Китай нам не помог остановить эту войну с самого начала.

"Во-вторых, Китай помог России, открыв рынок дронов. Третье: здесь вопрос даже не о военнослужащих, которые там присутствуют. Речь идет о Будапештском меморандуме. Китай был среди подписантов, они не сделали ничего, когда был оккупирован Крым", - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украине не нужны гаранты, которые не помогают и не помогали в тот момент, когда нам действительно это было нужно после 24 февраля 2022 года.

"Именно поэтому нам нужны гарантии безопасности только от тех стран, которые готовы нам помочь", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, РФ пытается затянуть Китай на оккупированные территории Украины. В частности страна-агрессор планирует открыть специальную школу для детей из Китая на оккупированных украинских землях. NV, ссылаясь на информацию, полученную от исследователей Восточной правозащитной группы, отмечало, что Россия и Китай хотят создать китайской образовательный "анклав" на территории оккупированной Луганщины.

В частности сообщается, что китайцы могут построить школу на 300 мест в одном из районов Луганской области. Сообщается, что китайские "активисты" уже занимаются вопросами регистрации соответствующего юридического лица в России и через российский Фонд развития территорий подыскивают помещение для размещения своего учебного центра.

