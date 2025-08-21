Путин хочет продать нам какой-то 'воздух': Зеленский раскрыл, какую 'победу' хочет РФ

Президент Украины считает, что на сегодня есть рычаги, которые заставят Россию к уступкам.

Встреча лидеров Украины и России нужна, чтобы завершить войну. Украина готова к любой конфигурации этих встреч. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами.

"Если для того, чтобы закончить войну, нужна встреча с "русскими", а затем трехсторонняя встреча, мы готовы к любой конфигурации этих встреч. Мы сделали шаг навстречу. И они должны что-то сделать, чтобы продемонстрировать, что хотят закончить войну, как говорили", - отметил он.

По его словам, если Россия не хочет такой встречи, то необходимы со стороны США и других партнеров дополнительные санкционные, тарифные шаги, потому что это реально работает.

Зеленский считает, что без договоренностей в двустороннем формате между руководителями Украины и России и без того или иного формата прекращения огня, трехсторонние переговоры с участием президента США Дональда Трампа почти невозможны.

"Потому что Соединенным Штатам Америки надо присутствовать в момент окончания войны или в какой-то момент, который дает сигнал, что война закончится. Иначе успеха не будет", - сказал Зеленский. При этом подчеркнул, что в любом случае понадобится время тишины, чтобы наработать весь план окончания войны.

"Вопрос территорий - это вопрос человека, который хочет оккупировать наши территории, и человека, который со своей армией и народом защищает свои территории. То есть это вопрос Путина и мой", - сказал президент Украины.

По его словам, Россия выдвигает какие-то нереалистичные условия:

"Путин хочет нам продать какой-то "воздух" - что он не будет на нас наступать, а за это отдайте то, что вы контролируете. Думаю, это просто его упрек и он понимает, что так оно не будет. Может, на это он и рассчитывает, потому что не хочет заканчивать войну. Заранее дает какие-то условия, чтобы мы их не могли воспринимать".

По его словам, есть рычаги влияния на позицию России. В то же время президент признал, что сиутация действительно непростая.

"Все не так плохо, на поле боя, как описывает Россия. Ситуация непростая, сложная. У него гораздо больше людей - факт. Оружие - факт. Но экономика его трещит - факт. То, что он наращивает часть производства - факт, но он не сможет его наращивать достаточно и оно будет падать, если так дальше пойдут дела, - также факт", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, в России понимают эти угрозы и хотят закончить войну, но с какой-то "победой для себя". Зеленский добавил:

"Они себе придумывали победу, я считаю, - наш выход из Донбасса. Я думаю, это то, что они себе придумали как победу - то, что они хотят продавать внутри своего государства".

Война в Украине - готовится ли Россия к миру

Как сообщал УНИАН, Россия готовится к повышению налогов и сокращению расходов, пытаясь поддерживать высокий уровень оборонных расходов, поскольку их экономика трещит под бременем финансирования более трехлетней войны в Украине.

Reuters со ссылкой на чиновников и экономистов пишет, что президент Владимир Путин отверг предположение, что война разрушает экономику России, но дефицит бюджета растет из-за увеличения расходов, тогда как доходы от нефти и газа сокращаются под давлением западных санкций.

