Беспилотники атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

Дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу под Ростовом, в результате чего в Воронежской области остановилось движение поездов. Об этом сообщают росСМИ.

Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсар, российские силы ПВО "отбили" ночную атаку в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском и Тарасовском районах.

"В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал. На месте работают экстренные службы", - добавил он.

По информации Telegram-канала "Astra", дроны атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который перерабатывает 5 млн тонн нефти в год, что составляет около 1,9% российских производственных мощностей.

"Завод впервые подвергся налету дронов в июне 2022 года, а последняя атака стала пятой за время войны в Украине. Также он оказался восьмым нефтяным заводом, по которому с начала августа нанесли удар украинские беспилотники. До этого были атакованы Новокуйбышевский, Рязанский (оба - 2 августа), Афипский (7 августа), Саратовский, Ухтинский (оба - 10 августа), Волгоградский (13, 14 и 19 августа) и Сызранский (15 августа) НПЗ. По подсчетам The Moscow Times, из-за ударов дронов Россия в августе потеряла 13% мощностей НПЗ", - рассказали в Telegram-канале издания.

Удары по территории РФ - последние новости

Как писал УНИАН, украинские дроны "выбили" минимум на месяц Волгоградский НПЗ. По информации Reuters, Волгоградский НПЗ после атаки 13 августа приостановил работу на установке первичной переработки нефти (УПН-5) мощностью 9 110 тонн в сутки. Источники издания оценили, что переработка нефти на Волгоградском НПЗ остановлена как минимум до середины сентября.

Также источники УНИАН сообщали, что дроны ГУР ударили по железнодорожной станции в Воронежской области. Операция была проведена совместно с подразделениями ГПСУ и другими составляющими Сил обороны Украины. Отмечается, что в результате поражения было нарушено железнодорожное сообщение и остановлено прохождение железнодорожного транспорта через станцию. Также были сорваны поставки боеприпасов и личного состава оккупационной армии.

