Среди того, чем враг бил по нашей стране этой ночью, было 4 аэробаллистические ракеты "Кинжал".

В ночь на 21 августа было нейтрализовано 577 воздушных целей, которыми российские оккупанты ударили по Украине. Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в ночь на 21 августа (с 18:40 20 августа) враг атаковал 614-ю средствами воздушного нападения.

Речь идет, в частности, о 574 ударных беспилотниках типа Shahed и беспилотниках-имитаторах различных типов, запущенных с направлений Курска, Брянска, Миллерово, Орла, Шаталово, Приморско-Ахтарска (Россия), Гвардейского (временно оккупированная территория Крыма).

Также это 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", которые летели из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей России; 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 - из Воронежской области России; 19 крылатых ракет Х-101 - из воздушного пространства Саратовской области России.

Кроме того, речь идет о 14 крылатых ракет "Калибр", запущенных из акватории Черного моря, и одной ракете неустановленного типа из Крыма.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей: 546 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов; 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; 18 крылатых ракет Х-101; 12 крылатых ракет "Калибр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попадание ракет и ударных БпЛА зафиксировано на 11 локациях, а падение сбитых (обломки) - на 3 локациях.

Российская атака по Украине 21 августа

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на 21 августа российская армия дронами и ракетами ударила по городам Украины. Под ударом оказались, в частности, Мукачево и Львов.

В Мукачево враг ударил по одному из предприятий, на месте возник пожар. Сообщалось о 12 пострадавших из-за вражеского удара.

Во Львове взрывной волной были повреждены крыши и окна десятков домов. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщал, что в результате удара по городу один человек погиб, а еще двое были травмированы.

