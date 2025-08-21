Если у вас южная магнолия или другой вечнозелёный вид, август - хорошее время для черенкования.

Вечнозелёные магнолии ценятся за свои крупные блестящие листья и роскошные кремовые цветы. Эти деревья сохраняют декоративность круглый год, поэтому садоводы часто стремятся размножить их самостоятельно, пишет Homes and Gardens.

Оптимальный способ - заготовка черенков. Как пишет издание, именно конец лета считается лучшим временем: побеги текущего года ещё остаются зелёными и эластичными, но уже начинают крепнуть, что повышает шансы на укоренение. Если выбрать неподходящий сезон, даже при правильной технике успех маловероятен.

Чтобы получить новые саженцы, стоит придерживаться простого правила: заготавливать черенки в августе, не откладывая процедуру до осени. Лучше выбирать умеренно тёплую неделю, без сильной жары, а сами побеги срезать ранним утром, пока растение максимально напитано влагой.

Как посадить магнолию из веточки - пошаговая инструкция

Найдите здоровый побег этого года с крепкой листвой.

Срежьте кусочек длиной около 10–15 см.

Нижние листья удалите, оставив несколько верхних.

Черенок можно обработать стимулятором корнеобразования.

Высадите его в рыхлый и влажный субстрат, обеспечив тепло и рассеянный свет.

Как сообщается, процесс укоренения займёт время и потребует терпения, но результат - новые вечнозелёные магнолии - того стоит. Размножая дерево таким образом, можно бесплатно пополнить свой сад эффектными и долговечными растениями.

